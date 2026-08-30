Aaron Donald pone fin a su retiro de 2 años y medio y regresa a los Rams

Aaron Donald ha vuelto con los Rams de Los Ángeles y puso fin a su retiro después de dos años y medio para unirse a Myles Garrett en su línea defensiva.

Los Rams anunciaron el domingo la decisión de Donald, de 35 años, tras varias semanas de conversaciones, preparación y entrenamientos intensivos del estelar liniero defensivo.

Donald aceptó un contrato por un año, e ESPN informó que ganará al menos 20 millones de dólares en un acuerdo cargado de incentivos.

Donald se convirtió en uno de los mejores jugadores defensivos de su era durante sus primeras 10 temporadas, disputadas íntegramente con los Rams en San Luis y Los Ángeles. Ganó tres premios AP al Jugador Defensivo del Año de la NFL, además de conseguir 10 selecciones al Pro Bowl, ocho selecciones All-Pro y un anillo de Super Bowl antes de retirarse de manera algo abrupta en marzo de 2024.

Tras dos temporadas disfrutando del retiro con su familia, Donald empezó a contemplar la idea de volver este verano, después de que los Rams traspasaran por Garrett, uno de los pocos pares de Donald en el juego contemporáneo de la línea defensiva. Donald y Garrett han combinado cinco de los últimos nueve premios AP al Jugador Defensivo del Año, incluidos dos de los últimos tres para Garrett con los Browns de Cleveland.

Donald pasó casi dos meses de preparación física para su regreso, entrenando en el complejo de prácticas de los Rams y en otros lugares, mientras ponía a prueba su cuerpo ante las exigencias de otra temporada de la NFL.

El entrenador Sean McVay se ha mostrado confiado durante semanas en que Donald se inclinaba por volver, pero el proceso de decisión se extendió durante toda la pretemporada y hasta la actual semana tranquila, antes de que los Rams comiencen los preparativos para su debut de temporada contra los 49ers en Australia el próximo mes.

Con el MVP Matthew Stafford al frente de la ofensiva mejor clasificada de la NFL, Los Ángeles ya era el favorito en las apuestas en la mayoría de las casas para ganar su segundo título de Super Bowl bajo McVay, incluso antes del regreso de Donald.

Junto con Garrett, Los Ángeles incorporó a los cornerbacks Trent McDuffie y Jaylen Watson, procedentes de Kansas City, a una defensa que ahora parece mejor equipada para mantener el ritmo de la ofensiva de los Rams, que recupera a todos los principales aportes alrededor de Stafford de la unidad élite de la temporada pasada.

Los 111 sacks de Donald en su carrera son el récord de la franquicia de los Rams y la segunda mayor cifra en la historia de la NFL entre los linieros que jugaron principalmente por el interior. Su capacidad para generar presión al pasador entre los tackles es la base principal de su grandeza, pero Donald también fue un especialista contra la carrera cuya agilidad y técnica obligaban a las ofensivas a asignarle dobles bloqueos con regularidad, liberando a sus compañeros para destacar.

La decisión reinicia el reloj de elegibilidad de Donald para su ingreso, prácticamente automático, al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, pero a él le interesa mucho más aprovechar la gran oportunidad de jugar por un segundo anillo junto a Garrett y a jóvenes aportes talentosos como Byron Young, Kobie Turner y Braden Fiske, en lo que debería ser un frente defensivo de pesadilla para los rivales.

Donald habría sido elegible para la clase de 2029 en Canton, Ohio.

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