Los Medias Rojas de Boston activan al relevista Garrett Whitlock tras breve baja por lesión

Los Medias Rojas de Boston recuperaron el sábado una pieza clave de su bullpen al activar al relevista Garrett Whitlock tras una breve estancia en la lista de lesionados de 10 días.

Whitlock fue colocado en la lista de lesionados el 13 de agosto por una inflamación en el codo derecho que, en ese momento, no creyó que fuera grave.

“Un brazo de alto nivel para el tramo final, uno de los principales relevistas preparadores del juego. Así que tenerlo sano y de vuelta mientras nos acercamos a septiembre es realmente importante para nosotros”, dijo Chad Tracy, mánager interino antes de enfrentar a los Yankees en una doble cartelera de día y noche.

Whitlock tiene marca de 6-1 con efectividad de 2,05 en 45 apariciones. Lanzó por última vez en la octava entrada el 9 de agosto contra los A’s y permitió un doble que empató el juego a Jonah Heim en la derrota de Boston por 4-3. Le anotaron carrera en sus últimas dos apariciones antes de ingresar por segunda vez esta temporada en la lista de lesionados.

Whitlock también se perdió dos semanas a principios de esta temporada debido a una inflamación en la rodilla izquierda sufrida en un lanzamiento de calentamiento el 24 de mayo contra Minnesota.

Para hacerle espacio a Whitlock, el relevista Wyatt Olds fue enviado a Triple-A Worcester. Olds lanzó una octava entrada perfecta en la derrota del viernes por 1-0 y tuvo seis apariciones sin permitir carreras con los Medias Rojas.

Además, Roman Anthony (esguince en la muñeca derecha) y Trevor Story (hernia deportiva) tenían previsto continuar su recuperación de lesiones de larga duración al disputar otro juego de rehabilitación con Worcester. Los Medias Rojas esperan ver cómo atraviesan ese partido el jardinero y el campocorto antes de determinar si serán activados el domingo o cuando los Medias Rojas regresen a casa para enfrentar a Seattle la próxima semana.

Anthony no juega desde que se lesionó la muñeca durante su primer turno al bate el 6 de mayo contra Detroit. Estaba previsto que participara en su octavo juego de rehabilitación en ligas menores.

Story ingresó en la lista de lesionados el 15 de mayo después de haber jugado 41 de los primeros 43 partidos de Boston. Bateaba para .206 con tres jonrones y cinco carreras impulsadas, y además cometió seis errores antes de lesionarse.

Story tenía previsto participar en su décimo juego de rehabilitación.

“No creo que estemos descartando nada. Todavía no tengo la respuesta. Obviamente ellos juegan a las cuatro, así que estarán terminando más o menos cuando nosotros estemos empezando el segundo juego. Estoy seguro de que Bres (el director de operaciones de béisbol, Craig Breslow) se comunicará mientras estamos jugando sobre cómo, o sea, cómo se sienten, y a partir de ahí veremos", comentó Tracy.

“No descartaría que pudieran venir mañana. No descartaría que eso sea en Fenway la próxima semana. Simplemente es difícil decirlo ahora mismo hasta que salgan ahí y jueguen”.___

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