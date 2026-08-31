Titans cortan al quarterback Will Levis; Giants mantienen a Odell Beckham Jr. al recortar plantillas

El quarterback Will Levis fue dado de baja por los Titans de Tennessee el domingo, mientras que Odell Beckham Jr. consiguió un lugar con los Giants de Nueva York.

Más de 1.100 jugadores fueron cortados mientras los equipos de la NFL reducían sus plantillas.

Levis, seleccionado en la segunda ronda de 2023, fue titular en 21 partidos con los Titans, pero quedó relegado detrás de Cam Ward y Mitch Trubisky. Tuvo marca de 5-16 con Tennessee en dos temporadas y no jugó en 2025 tras una cirugía de hombro.

“Creo que ha estado increíble”, comentó el entrenador de los Titans, Robert Saleh, tras el partido del sábado. “Me pareció que hoy hizo un muy buen trabajo. Me pareció que tuvo una muy buena serie ofensiva de dos minutos al final de la mitad. Muy buena conciencia del tiempo”.

Levis manifestó que cree que puede ser mariscal de campo titular en la NFL.

“Siento que tienes que tener esa confianza en ti mismo independientemente de tu posición. Vi una cita, se me olvida de quién era, pero decía: ‘Todos en esta liga aquí son titulares’”, reconoció Levis después de completar 14 de 22 pases para 143 yardas contra los Bears en una derrota 24-15 para cerrar la pretemporada.

“Tienes que tener esa mentalidad. Puedes entrar con solo apretar un botón y simplemente estar listo para jugar. Una cosa que siento que gané mucho en mi tiempo fuera fue recuperar parte de la confianza que perdí a lo largo del último año que jugué, y voy a mantener esa mentalidad el resto de mi carrera”.

Los equipos debían reducirse a 53 jugadores, desde 90, antes de las 6p.m. hora del Este.

Beckham, receptor elegido tres veces al Pro Bowl, está de vuelta con los Giants tras perderse la temporada 2025. Comenzó su carrera en Nueva York y la última vez que jugó para los Giants fue en 2018.

Los Vikings mantuvieron a J.J. McCarthy, selección de primera ronda en 2024. Anthony Richardson, una selección de primera ronda en 2023, sigue con los Colts. Ambos mariscales de campo estaban en la cuerda floja.

Los Browns se quedaron con cuatro quarterbacks después de colocar a Dillon Gabriel en la lista de reservas por una lesión de espalda. Shedeur Sanders será el suplente de Deshaun Watson y el novato Taylen Green es el número 3 en el orden de profundidad. Gabriel, que fue titular en seis partidos como novato la temporada pasada, puede regresar en la Semana 5.

Los Falcons de Atlanta también optaron por cuatro mariscales de campo, al conservar a Tua Tagovailoa, Michael Penix Jr., Cooper Rush y Jack Strand.

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