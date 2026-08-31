Scottie Scheffler supera el récord de ganancias que Tiger Woods sostenía desde hace 26 años

Tiger Woods buscaba su séptima victoria consecutiva en la Gira de la PGA cuando empató en el segundo puesto en Torrey Pines. Ese día ganó 264.000 dólares para pasar al número 1 en ganancias de por vida en el circuito.

Eso fue el 13 de febrero de 2000, y Woods se mantuvo como líder desde entonces —hasta el domingo.

Scottie Scheffler ganó el Campeonato de la PGA para conquistar su segundo título de la Copa FedEx y el premio de 10 millones de dólares — ahora considerado dinero oficial — para elevar su total de carrera a 130.390.661 dólares.

Woods se mantuvo en 120.999.166 dólares desde que superó su último corte en el PGA Tour en el Masters de 2024.

Esta es una era completamente distinta, y que Scheffler finalmente superara a Woods en ganancias de por vida era inevitable. Que haya ocurrido tan rápido es un testimonio del dominio de Scheffler. Ha sido el número 1 del mundo desde mayo de 2023.

La popularidad y el impulso que Woods aportó al deporte hace 30 años generaron enormes aumentos en el dinero de premios. Y luego, con la llegada del LIV Golf financiado por Arabia Saudí en 2022, el PGA Tour respondió con incrementos aún mayores para evitar que más jugadores se marcharan.

Hubo 15 bolsas de premios de 20 millones de dólares o más esta temporada en el calendario del PGA Tour. Woods nunca jugó por una bolsa de 10 millones de dólares durante sus años de mayor esplendor, de 1997 a 2009.

Woods ganó la dos veces la Copa FedEx cuando valía 10 millones de dólares, todo en dinero de bonificación. Scheffler obtuvo 23 millones de dólares en bonificaciones la semana pasada al liderar la Copa FedEx en puntos. La final de la FedEx Cup ha contado como oficial los últimos dos años.

Lo más revelador sobre el rápido aumento del dinero fue el Masters de 2024. Woods, a los 48 años y tratando de recuperarse de múltiples cirugías de espalda y de un accidente automovilístico en 2023 que le destrozó la pierna derecha y el tobillo, terminó en el último lugar y ganó 44.000 dólares.

Scheffler ganó el Masters ese año y subió al número 12 en la lista de ganancias de por vida con 57.658.464 dólares. Ha ganado poco más de 72,7 millones de dólares en sus últimos 50 torneos a lo largo de dos años y cuatro meses.

Era cuestión de tiempo, y en realidad no le importa a Scheffler.

“La razón por la que nuestras bolsas son tan grandes hoy es por la influencia y el impacto que Tiger tuvo en el juego”, reconoció Scheffler antes de que comenzara el Tour Championship. “En realidad no consideraría que se esté rompiendo un récord de Tiger. Creo que simplemente muestra uno de los muchos efectos que tuvo en el golf de manera positiva”.

Scheffler indicó la semana pasada en San Luis que el número de Tiger que le importa son sus victorias. Scheffler ganó por 22ª vez el domingo en East Lake. Woods comparte el récord del PGA Tour con 82

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