La final del Mundial está lista: la Argentina de Messi ante la España de Yamal el domingo

La mejor delantera contra la mejor defensa.

La final de la Copa del Mundo ya está definida y, como corresponde, se avecina un choque de estilos: Lionel Messi —el máximo goleador en la historia del torneo— encabeza a la campeona defensora Argentina en un duelo ante España y su fortaleza defensiva el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

España venció a Francia en una semifinal el martes. Argentina, reina de las remontadas en esta cita, reaccionó para superar a Inglaterra por 2-1 en la otra semifinal el miércoles.

Argentina busca su cuarto título en la historia y pretende convertirse en la primera selección que hilvana cetros de la Copa del Mundo desde que Brasil logró la hazaña en 1958 y 1962. España va por su segundo título, después de coronarse en 2010.

Argentina lidera el torneo en goles anotados con 19.

España es el participante de este Mundial con menos goles recibidos, uno.

Alguno tendrá que ceder el domingo, cuando llegue a su fin la Copa del Mundo más grande de la historia —un espectáculo de 48 selecciones y 104 duelos repartidos por Estados Unidos, México y Canadá—.

No es la Finalissima. Será mejor.

La campeona sudamericana Argentina y la monarca europea España debían enfrentarse en Doha, Qatar, a finales de marzo en la Finalissima, un duelo entre los equipos liderados por Messi y Lamine Yamal como antesala del Mundial.

Ese partido nunca se jugó. La seguridad se convirtió en un problema debido a la inestabilidad en Oriente Medio. Irán intensificó en ese momento sus ataques contra países vecinos en represalia por las ofensivas aéreas de Estados Unidos e Israel en una guerra que aún continúa. El partido fue cancelado.

Así que, en lugar de chocar en el Estadio Lusail, escenario de la épica final del Mundial 2022 en la que Messi y Argentina vencieron por penales a Francia y Kylian Mbappé, argentinos y españoles jugarán a las afueras de Nueva York el partido más grande del fútbol.

Será un duelo del presente contra el futuro del fútbol, además de un enfrentamiento entre los equipos que ocupaban los dos primeros puestos del ranking mundial de la FIFA al comenzar la Copa del Mundo —Argentina primera y España segunda.

Hubo una foto famosa tomada en 2007, cuando Messi formaba parte de un programa de UNICEF y posó con un bebé.

Ese bebé era Yamal. Al igual que Messi (quien ahora juega para Inter Miami), Yamal se convirtió en una estrella zurda del club español Barcelona. Es una de las historias más inesperadas: a partir de una foto juntos de hace dos décadas, las dos figuras están listas para reencontrarse y cerrar la Copa del Mundo de este año.

“Una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísmos años jugando de esta manera”, dijo Messi respecto de España. “Con los jugadores me he enfrentado también, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial”.

Un final de postal.

Cómo llegó España hasta aquí

— Foja: seis victorias, un empate, cero derrotas.

— Goles a favor: 13.

— Goles en contra: 1.

— Fase de grupos: empató con Cabo Verde 0-0, goleó a Arabia Saudí 4-0 y superó a Uruguay 1-0.

— Fase de eliminación directa: arrolló a Austria 3-0, venció a Portugal 1-0, derrotó a Bélgica 2-1, doblegó a Francia 2-0.

Cómo llegó Argentina hasta aquí

Foja: siete victorias, cero empates, cero derrotas.

Goles a favor: 19.

Goles en contra: 7.

Fase de grupos: aplastó a Argelia 3-0, venció a Austria 2-0, se impuso a Jordania 3-1.

Fase de eliminación directa: superó a Cabo Verde 3-2, derrotó a Egipto 3-2, venció a Suiza 3-1, se impuso a Inglaterra 2-1.

Rachas

Ambos equipos llegan a la final con impresionantes rachas sin perder.

— España arriba con una seguidilla invicta de 37 partidos entre todas las competiciones y amistosos, tras ganar 28 de esos encuentros y empatar nueve. Su última derrota fue 1-0 ante Colombia en marzo de 2024.

— Argentina está invicta en sus últimos 13 partidos de Copa del Mundo, con 11 victorias y dos empates desde que cayó ante Arabia Saudí en el debut de la fase de grupos del torneo de 2022 en Qatar.

Los pronósticos

España (+120) se perfila como favorita inicial sobre Argentina (+275). Los pronósticos para un empate se fijaron rápidamente en +200, y es razonable pensar que todos esos números podrían cambiar de manera considerable antes del duelo por el título.

___

Vea más cobertura de la Copa del Mundo de AP aquí