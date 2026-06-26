La emotiva celebración de Sebastián Beccacece en el Mundial: "¿no enamora este Ecuador?”

Un pedido de unidad que se refirió a los héroes independentistas Simón Bolívar y José de San Martín. Menciones sobre rock argentino. Y, por supuesto, una invitación a los hinchas de Ecuador a seguir soñando en el Mundial.

La conferencia de prensa de Sebastián Beccacece, el técnico argentino de Ecuador, cubrió un amplio abanico de temas tras la sensacional victoria 2-1 de la Tri contra la cuatro veces campeona Alemania que certificó una clasificación a los dieciseisavos de final que al amanecer del jueves parecía prácticamente imposible.

Ecuador avanzó a la ronda de eliminación directa como uno de los mejores terceros cuando los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata —éste último en la recta final del encuentro en Nueva Jersey— voltearon una madrugadora desventaja por un polémico gol alemán.

La antesala del encuentro estuvo marcado por el desaliento y un alud de críticas por el decepcionante desempeño de Ecuador al inicio del torneo al sufrir una derrota 1-0 ante Costa de Marfil y luego empatar 0-0 con la debutante absoluta Curazao.

Beccacece, ayudante de campo de Jorge Sampaoli con la selección de Argentina que capituló en el Mundial de 2018, había sido muy cuestionado por la falta de gol del equipo.

El día previo, reconoció que su salida era segura de no lograr la clasificación: “Si las cosas no se dan me tendré que ir”, indicó.

Al comparecer otra vez ante la prensa en el Estadio MetLife clamó por la unión entre el seleccionado y los hinchas. Lo hizo evocando “Entrevista de Guayaquil”, el encuentro entre 1822 entre Bolívar y San Martín, los dos máximos líderes del proceso independentista en Sudamérica, en esa ciudad ecuatoriana.

“En la adversidad hemos mostrado calma y cautela, porque había un funcionamiento, una idea”, dijo Beccacece. "Porque en el fútbol se gana y se pierde. Yo siempre trato de llevar esa energía, por eso invito a todo el Ecuador unido como era el sueño de Bolívar, esa unidad cuando se juntó con San Martín. La unidad es clave”.

Superado con una enorme dosis de sufrimiento en la ronda de grupos, Ecuador se anima con avanzar más lejos y superar el mejor resultado de su historia mundialista: los octavos de final de la edición de 2006 en Alemania.

“Quiero que la gente se enamore de los futbolistas, porque este Ecuador enamora, ¿O no enamora este Ecuador?”, se preguntó Beccacece. "Después hasta dónde llegamos, si llegamos, no sé. Si sé que este grupo merece lo mejor y que siga enamorando y contagiando a su gente, que la gente se suba a eso”

Y siguió: “La vida es eso también, saber sufrir. Saber también tener templanza, tener fe, confianza".

Beccacece también se explayó sobre la inspiración que extrae de las letras de canciones de bandas clásicas del rock argentino como Callejeros y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"Estoy muy agradecido a la cultura del rock porque esa energía de combate que se genera ahí me da mucha fuerza”, acotó.

Su celebración tras el gol decisivo de Plata fue emotiva.

Con su larga cabellera rubia ondeando al viento, Beccacece se encarreró directamente hacia las gradas. para abrazar a su esposa y a otros seres queridos, mientras los hinchas ecuatorianos vestidos de amarillo que estaban a su alcance le daban palmadas en la espalda. Decenas de miles alrededor del estadio —entre ellos la estrella pop Sabrina Carpenter— saltaban y vitoreaban.

Beccacece comentó que se ha enamorado de Ecuador desde que asumió el cargo y que le dio alegría el estilo de sus jugadores. También señaló que hay cosas más grandes que el fútbol en este mundo y que priorizar a la familia era lo primordial.

“La vida te regala estos momentos para compartir con tus hijas, tu señora, tu mamá, tus hermanos, tus amigos", dijo. “Falta el viejo (padre), que estará gritando arriba”.

De no ser por el remate de zurda de Plata a la red, tras un cabezazo de Kevin Rodríguez al tiro de esquina cobrado por Pedro Vite, Ecuador corría peligro de volver prematuramente casa. Una derrota habría significado la eliminación segura, pero incluso un empate habría hecho que fuera casi imposible alcanzar los dieciseisavos de final.

Rodríguez ingresó al partido por decisión de Beccacece a los 64 minutos y aportó justo la chispa necesaria con la asistencia a los 77.

Beccacece calificó vencer a Alemania como un punto de inflexión, pero no quiso conformarse con solo avanzar.

Elevó aún más las expectativas.

“Ecuador nunca llegó a los cuartos de final”, afirmó Beccacece. “Sería hermoso llegar a cuartos de final",

“Si nosotros no soñamos, ¿quién va a soñar en nosotros?", agregó. "Hay que ser prudente. Me gusta que el equipo crea, pero siempre con humildad y transparencia”

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