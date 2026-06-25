Costa de Marfil avanza por 1ra vez más allá de fase de grupos del Mundial con 2-0 ante Curazao

Nicolas Pépé aportó un gol en cada tiempo y Costa de Marfil avanzó a la ronda de eliminación directa del Mundial por primera vez en la historia de este equipo de África Occidental, al imponerse el jueves 2-0 sobre Curazao.

Les Éléphants irrumpieron en la fiesta y se clasificaron desde su grupo por primera vez en cuatro participaciones mundialistas.

Costa de Marfil había vendido a Ecuador por 1-0 en la primera fecha del torneo —y en el mismo estadio de Filadelfia. En el segundo encuentro del Grupo E, cayó ante Alemania.

La selección marfileña jugará el 30 de junio contra Francia o Noruega —el que termine como segundo del Grupo I.

Curazao necesitaba ganar y, en cambio, no logró convertirse en la nación más pequeña en clasificarse a las rondas de eliminación directa en la historia.

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