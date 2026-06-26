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Crow-Armstrong atormenta a Mets y Cachorros completan barrida con triunfo 4-3

CACHORROS-METS
CACHORROS-METS (AP)

Pete Crow-Armstrong conectó un doble impulsor en la décima entrada, lo que llevó a los Cachorros de Chicago a una victoria la noche del jueves de 4-3 sobre los hundidos Mets de Nueva York y a barrer la serie de cuatro juegos.

Los Cachorros terminaron 7-0 contra los Mets, superándolos 51-24.

Los Mets sufrieron su sexta derrota consecutiva y quedaron 13 juegos por debajo de .500, su peor registro de la temporada; es la mayor distancia por debajo de .500 desde 2023.

Crow-Armstrong conectó el hit que rompió el empate ante Brooks Raley (2-3).

Michael Conforto, Alex Bregman e Ian Happ aportaron imparables productores en la sexta, cuando las carreras de los Cachorros fueron sucias gracias a un par de errores. Las últimas ocho carreras de Chicago en la serie fueron sucias.

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Jacob Webb (2-2) sorteó una base por bolas en la novena y Trent Thornton retiró a los tres bateadores que enfrentó en la décima para lograr su segundo salvamento de por vida.

El abridor dominicano de los Mets, Freddy Peralta, permitió tres carreras, todas sucias, y ponchó a cinco en 5 2/3 entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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