Suns llegan a acuerdo para traer de vuelta a Mark Williams por 38 millones en 3 años: fuente AP

Los Suns de Phoenix están ultimando un acuerdo para traer de vuelta al pívot Mark Williams por 38 millones de dólares y tres años, manifestó el jueves una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo —informado primero por ESPN— no ha sido anunciado.

Williams, de 24 años, era agente libre restringido después de anotar 11,7 puntos y capturar ocho rebotes por partido la temporada pasada. El jugador de 2,16 metros disputó sus primeras tres temporadas con los Hornets de Charlotte antes de ser traspasado a los Suns en un acuerdo del día del draft en 2025.

Williams —quien fue la selección número 15 del draft de 2022— ha lidiado con lesiones a lo largo de su carrera, pero la temporada pasada jugó un máximo personal de 60 partidos, incluidos 55 como titular.

Lanzó con un 64% de acierto en tiros de campo y promedió casi un tapón por partido.

Los Suns han estado ocupados en los últimos días, al renovar a varias piezas clave de la temporada pasada. Collin Gillespie acordó la semana pasada un contrato de 48 millones de dólares por cuatro años, mientras que Jordan Goodwin aceptó un contrato valorado en 19 millones de dólares por tres años.

Durante el draft a inicios de esta semana, los Suns subieron posiciones para seleccionar al oriundo de Arizona Koa Peat con la elección número 30.

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