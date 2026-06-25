Ecuador se clasifica a dieciseisavos al vencer 2-1 a Alemania con gol de Plata a los 71 minutos

Gonzalo Plata empujó el balón ante Manuel Neuer tras un tiro de esquina a los 71 minutos y Ecuador aún respira en el Mundial tras vencer el miércoles 2-1 a la cuatro veces campeona Alemania.

Al borde del abismo por un par de mediocres presentaciones en los primeros dos partidos, la Tri encontró la felicidad en el oasis amarillo de Nueva Jersey, clasificándose a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros tras ser el primer verdugo de Alemania en una fase de grupos de la Copa del Mundo.

Plata gritó el gol luego que el tiro de esquina ejecutado desde la derecha por Moisés Caicedo fue peinado primero por Kevin Rodríguez.

Las manos de Neuer, el arquero de 40 años que regresó a la selección previo al torneo tras haberse retirado en 2024, estuvieron a punto de controlar el balón pero Plata llegó primero al puntearla de zurda para gritar el gol salvador.

El revés no afectó en nada a Alemania, que afrontó la última jornada clasificada de antemano a la segunda ronda como primera del Grupo E tras conseguir victorias en sus primeros dos partidos.

Costa de Marfil escoltó a Alemania en la llave, llegando también a los seis puntos tras vencer 2-0 a Curazao en Filadelfia.

Todo pintaba para el naufragio ecuatoriano, más con el gol madrugador de Sané. Pero el equipo dirigido por el técnico argentino Sebastián Beccacece sacó a relucir su amor propio para voltear el marcador con los tantos de Nilson Angulo y Plata.

La Tri llegó a Norteamérica precedida de elogios por una destacada campaña en las eliminatorias de Sudamérica, segunda detrás de Argentina.

Además, el plantel incluye a varios jugadores de magnífico presente en los mejores clubes de Europa, como el volante Caicedo de Chelsea, así como Willian Pacho y Piero Hincapié, dos centrales que hace un mes participaron en la final de la Liga de Campeones con Paris Saint-Germain y Arsenal, respectivamente. Pero había decepcionado a propios y extraños por su inoperancia goleadora.

Alemania pegó primero mediante Leroy Sané cuando apenas habían transcurrido 110 segundos. De un saque lateral, Aleksandar Pavlović bajó el balón con el pecho y le dio una patada a Pedro Vite en el rostro, una evidente jugada temeraria. La árbitra estadounidense Tori Penso no pitó falta y el VAR no intervino.

Al continuar la jugada, Pavlović entregó a Florian Wirtz, quien dejó el balón para la definición de Sané.

A los nueve minutos, Nilson Angulo facturó su tercer gol con la selección luego que Felix Nmecha perdió un balón ante Vite en el medio. La cesión de Vite encontró a Angulo con todo el espacio de maniobra y el atacante ecuatoriano anotó con un derechazo cruzado desde fuera del área, imposible para el árbitro Manuel Neuer.

Fue el primer gol ecuatoriano del torneo, rompiendo una sequía de 242 minutos tras la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut y el empate 0-0 contra Curazo en el segundo compromiso.

Proyéctandose en ordenados bloques y pausa, Alemania jugó con el apremio del rival. Con respecto a los dos primeros partidos, la propuesta de Ecuador mejoró con las prestaciones de John Yeboah y Angulo.

En la reanudación, el VAR anuló un penal que se había pitado contra el ecuatoriano Joel Ordóñez por una falta sobre Kai Havertz. Penso fue alertada por el VAR de una falta previa de Sané sobre Vite y cambió la decisión

Ecuador no se rindió y sigue en carrera, sorteando la fase de grupos por segunda vez — la primera desde que alcanzó los octavos de final en 2006.

Pese al trago amargo de la última fecha, Alemania estará en una fase eliminatoria del Mundial tras las tempranas eliminatorias en Rusia 2018 y Qatar 2022.

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