La camiseta cae del cielo y miles de hinchas dan la bienvenida a Vozinha en el Colo Colo

Como muchas cosas en fechas recientes, la camiseta de Vozinha le llegó de forma inesperada y desde el cielo.

Ante miles de hinchas, el portero Vozinha, quien sorprendió con sus atajadas en la primera participación de Cabo Verde en un Mundial en la historia, recibió y vistió por primera vez la casaca con la cual defenderá al Colo Colo, el club con más títulos en Chile.

Su bienvenida no podría haber sido más teatral: desde las gradas del estadio Monumental, más de 20.000 personas ovacionaron cuando un paracaidista descendió por el aire, sosteniendo la camiseta que llevaba el 29 en los dorsales, a fin de entregarla al guardameta.

“Soy muy grato, estoy muy contento y agradezco con todo mi corazón”, dijo Vozinha en sus primeras palabras públicas a la hinchada del equipo. “Vamos Colo Colo”.

El caboverdiano aterrizó en Santiago el pasado domingo, cuando igualmente fue recibido por una multitud ansiosa por su arribo.

Este miércoles no fue distinto. Ni el frío que impera en la capital chilena fue suficiente para ahuyentar a los fanáticos, que acudieron al fortín colo colino para dar personalmente su calurosa acogida al refuerzo estelar del Cacique para lo que queda de temporada, la cual el club albo lidera con una holgada ventaja de 12 puntos.

“Estamos muy confiados. Espero que Vozinha va a romperlo todo, tal y como hizo en el Mundial”, dijo a The Associated Press el hincha Marco Antonio, de 34 años.

Y es que, tras revelarse en la recién terminada Copa del Mundo como uno de los futbolistas más populares del torneo y figurar en el once ideal anunciado por la FIFA, incluso aquellos que no son tan afines al fútbol - ni al Colo Colo - se desplazaron al Monumental para expresar su apoyo.

“Yo no suelo acompañar al fútbol, pero acompañé varios partidos del Mundial y me convertí en un fan de Vozinha”, afirmó Carlos Drexler. "Fue el mejor portero del torneo y tengo ganas de ver qué hará en Chile".

Tras ser sometido a exámenes físicos el lunes y unirse un día después a los entrenamientos, la inesperada figura mundialista podría debutar con la camiseta 29 este mismo domingo, cuando el Colo Colo visitará al Unión La Calera.

En sus breves palabras al público, Vozinha, de 40 años, afirmó que ya se siente en casa y alabó la acogida de sus compañeros en la cancha. “Fui recibido muy bien, me siento en casa, en familia”, aseguró.

Para cuando finalmente debute con su nuevo club, Vozinha podrá lucir en la camiseta su apodo, el cual logró mantener gracias a una exención concedida por la federación chilena de fútbol, que establece que todos los futbolistas deben ser identificados únicamente por sus apellidos. Sin embargo, tuvo que prescindir de su icónico número 1, ya que los dorsales habituales destinados a los porteros ya estaban ocupados por los otros tres guardametas del equipo.

Tras escribir una de las historias más emocionantes de la Copa de Mundo, el arquero de Cabo Verde se alzó al estrellato y ya acumula casi 30 millones de seguidores en las redes sociales. Para aquellos que dudaban de su rendimiento tras debutar en la cita más grande del fútbol global con cuatro décadas de vida, Vozinha dejó un sencillo pero tajante mensaje.

“Quiero decir que todo en la vida es posible, que sigan trabajando por sus sueños y que no dejen que nadie diga que no pueden cumplir tus sueños”. recalcó.

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