Junior Caminero pega jonrón y Víctor Mesa Jr. batea 2 triples en triunfo de Rays, 4-0 sobre Rockies

Junior Caminero conectó un jonrón por tercera vez en la serie, Víctor Mesa Jr. pegó dos triples y los Rays de Tampa Bay, el mejor equipo de la Liga Americana, vencieron el miércoles 4-0 a los Rockies de Colorado, para completar una barrida de tres juegos.

Nick Martínez lanzó hasta la sexta entrada para ayudar a Tampa Bay a conseguir su 11.ª barrida de la temporada. Es la cuarta mayor cifra en la historia de la franquicia y queda a tres del récord del club, establecido en 2021.

Martínez (11-3) se recuperó de la mala salida que tuvo el sábado contra los Medias Blancas de Chicago e igualó su mejor marca personal de victorias, fijada la temporada pasada con Cincinnati. Permitió seis hits y no otorgó bases por bolas en su cuarta actuación sin tolerar carreras en la temporada y la segunda en sus últimas tres aperturas.

Llegó al miércoles con una efectividad de 7,11 en nueve juegos —tres aperturas— en Coors Field. Permitió dos sencillos consecutivos para abrir el cuarto episodio, pero salió del apuro cuando Jordan Beck bateó para una doble matanza que puso fin al inning.

Los Rays tomaron ventaja de 2-0 en la primera entrada ante Tomoyuki Sugano (11-5) cuando el mexicano Jonathan Aranda siguió el primer triple de Mesa con un sencillo impulsor. Aranda anotó con un sencillo flojo de Chandler Simpson al jardín izquierdo.

Sugano permitió el 33.er jonrón de Caminero para abrir la tercera, pero retiró a los siguientes nueve bateadores. Salió después de otorgar base por bolas a Liam Hicks para iniciar la sexta. _____

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