Piratas dejarán libre a Marcell Ozuna y su lugar lo ocupará Ronny Simon, dice fuente de AP

Los Piratas de Pittsburgh Pirates rompiendo vínculos con el veterano bateador designado dominicano Marcell Ozuna mientras se preparan para un impulso hacia los playoffs.

Una persona con conocimiento de la decisión le dijo a The Associated Press que el club está dejando en libertad al jugador de 35 años tras una racha de pesadilla en la que el tres veces All Star nunca pareció encontrar el rumbo. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el movimiento aún no era oficial.

Los Piratas, que llegaron al miércoles a 3 1/2 juegos de Arizona por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional, planean ascender al jardinero Ronny Simon, también de República Dominicana, desde Triple-A Indianápolis para ocupar el lugar de Ozuna en el roster.

Pittsburgh firmó a Ozuna en febrero con un contrato de un año por 12 millones de dólares, un gasto poco habitual en la agencia libre para unos Piratas cuidadosos con el presupuesto. El equipo esperaba que Ozuna ayudara a equilibrar una alineación cargada hacia los bateadores zurdos. En cambio, Ozuna comenzó lento y nunca encontró la forma que lo ayudó a conectar 296 jonrones en etapas anteriores en Miami, Atlanta y San Luis.

Ozuna bateó apenas para .203 con 8 cuadrangulares y 29 carreras impulsadas en 70 juegos con Pittsburgh, y en las últimas semanas sus oportunidades de juego se habían reducido de manera significativa gracias al surgimiento del novato dominicano Esmerlyn Valdez. Ozuna tenía previsto ganar 10,5 millones de dólares este año, con una opción mutua de 16 millones de dólares en 2027 y una rescisión de 1,5 millones de dólares.

La decisión llega después de una fecha límite de cambios en la que Pittsburgh, en busca de poner fin a una sequía de playoffs de una década, reforzó su tambaleante bullpen con una serie de movimientos, entre ellos la adquisición del destacado relevista Luke Weaver procedente de los New York Mets.

El mánager Don Kelly y el gerente general Ben Cherington defendieron a Ozuna en repetidas ocasiones; Cherington manifestó confianza en que las métricas subyacentes mostraban que Ozuna estaba cerca de enderezar el rumbo, y Kelly elogió su influencia en los jugadores latinos del club. Pero con la posibilidad de jugar béisbol significativo hasta septiembre en juego, el equipo optó por dar vuelta a la página.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes