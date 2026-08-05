Carson Beck chocará contra Kenny Pickett cuando Cardinals-Panthers abran la pretemporada de la NFL

Carson Beck debuta en la NFL y Kenny Pickett es titular con su quinto equipo en cuatro años.

Bienvenidos a la pretemporada de la NFL. Si alguien quiere ver jugar a los titulares, tendrá que esperar hasta el próximo mes, cuando los partidos importen. O habrá que mirar los entrenamientos conjuntos.

El calendario de partidos de exhibición comienza la noche del jueves, cuando Beck y los Cardinals de Arizona se enfrenten a Pickett y los Panthers de Carolina en el Juego del Salón de la Fama en Canton, Ohio.

La pretemporada es una oportunidad para novatos, suplentes y jugadores que pelean por un lugar en la nómina para tener jugadas y mostrar lo que pueden hacer. Pocas selecciones de primera ronda jugarán mucho.

El corredor de los Cardinals Jerimiyah Love (tercera selección) y el tackle de los Panthers Monroe Freeling (19na) se perderán el partido inaugural.

Beck, una selección de tercera ronda procedente de Miami, será el mariscal de campo bajo las órdenes del nuevo entrenador de los Cardinals, Mike LaFleur. El veterano Jacoby Brissett es el titular de Arizona y Gardner Minshew es el suplente.

“No tenía ni idea de que iba a ser titular. Obviamente, pensaba que iba a jugar, pero en realidad no tenía expectativas al entrar en todo esto", confesó Beck. "Evidentemente, nuestro calendario es una locura ahora mismo: prácticas, reuniones. Pero lo estoy esperando con ganas”.

Beck, quien llevó a los Hurricanes a un duelo por el campeonato nacional contra Indiana, negó que vaya a sentir nervios antes del partido.

“Creo que la última vez que estuve nervioso fue quizá cuando tenía 8 años, por nuestro campeonato de la ciudad en Pop Warner", relató. "Al final del día es un partido. Es una oportunidad de salir ahí, divertirte con tus compañeros y jugar el deporte que amo. Es lo que me encanta hacer”.

Pickett, una selección de primera ronda de los Steelers en 2022 que llevó a Pittsburgh a un récord de 14-10 en dos temporadas, ha ido de un equipo a otro en la liga.

Pasó la temporada 2024 con los Eagles, un año antes de que Filadelfia lo traspasara a Cleveland. Los Browns lo enviaron a los Raiders durante el campamento de entrenamiento y fue titular en dos partidos con Las Vegas.

Los Panthers firmaron a Pickett para que sea el suplente de Bryce Young.

“Solo quiero salir ahí y dirigir a un nivel alto. Todo el trabajo duro que estamos haciendo en la práctica quieres verlo cobrar vida el día del partido, y eso implica que todos hagan su trabajo y ejecuten”, dijo Pickett.

Carolina ganó la División Sur de la Conferencia Nacional la temporada pasada con marca de 8-9. Pero los Panthers dilapidaron una ventaja ante los Rams, que ganaron 12 partidos, en el último minuto de su duelo de comodín.

Matthew Stafford, Jugador Más Valioso de la NFL, lanzó un pase de touchdown de 19 yardas a Colby Parkinson con 38 segundos por jugar para una victoria de 34-31.

Los Panthers han estado dándose duro entre ellos en las prácticas, así que el entrenador Dave Canales tiene ganas de ver a su equipo golpear a un rival.

“Los ánimos se están calentando un poco y solo tengo que recordarles que nada de eso nos ayuda", indicó. "Nos saca del ritmo de la práctica”.

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