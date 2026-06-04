Jugadores de Irán describen cómo la guerra afecta su preparación para el Mundial

Irán se encamina al Mundial cuando el país está en guerra con la principal nación anfitriona, una situación única en la historia del torneo.

En entrevistas exclusivas con The Associated Press, durante una concentración del equipo en Turquía, dos integrantes de la selección de Irán describieron cómo el conflicto está afectando su preparación para el Mundial.

“Bueno, para ser honesto, no es fácil”, manifestó Saeid Ezatolahi, un mediocampista de 29 años que también jugó con Irán en los mundiales de 2018 y 2022.

“Ese va a ser mi tercer Mundial. Así que para mí y para algunos de los otros jugadores, quizá sea más fácil manejar este tipo de cosas”, comentó en inglés al margen de una sesión de entrenamiento el miércoles. “Pero al final... va a ser difícil para nosotros porque, al mismo tiempo, estamos siguiendo las noticias en nuestro país y las cuestiones políticas, por supuesto, pueden afectar la mente de los jugadores y de la gente”.

La selección de Irán ha pasado más de dos semanas en Turquía, en su mayoría entrenando en el balneario costero de Antalya, y algunos fueron a la capital Ankara para presentar solicitudes de visa en la embajada de Estados Unidos. El acceso de los medios a su preparación para el Mundial ha sido limitado, y los jugadores rara vez hablan con periodistas internacionales.

Irán tendrá su base en México durante el Mundial

El equipo tiene previsto viajar a México este fin de semana después de recibir visas de la embajada de México en Ankara. El equipo informó el jueves que el proceso para obtener los permisos de entrada se había finalizado para todos los integrantes de la plantilla. Los problemas con el trámite de visas hicieron que la base de entrenamiento de Irán para el Mundial se trasladara de Tucson, Arizona, a Tijuana, en la frontera de México con California.

Irán jugará sus dos primeros partidos cerca de Los Ángeles, que tiene una gran comunidad iraní, muchos de cuyos integrantes se oponen al gobierno actual.

“Así que, sin duda, esperamos tener muchos aficionados durante nuestros partidos en el estadio”, señaló Ezatolahi. “Y esto va a ser mucha presión para nosotros porque la expectativa va a ser alta. Solo deseo que podamos hacerlos sentir orgullosos y mostrarles que los iraníes están preparados para cualquier trabajo duro en el mundo”, agregó.

Mohammad Ghorbani, de 24 años, disputará su primer Mundial con Irán.

“Es cierto que estamos atravesando circunstancias especiales en este momento, pero somos futbolistas y tenemos que jugar, entrenar y prepararnos para las competiciones que tenemos por delante”, le dijo a la AP en farsi el jugador del Al Wahda de Abu Dabi.

“Por otro lado, sabemos que nuestra gente ha estado pasando por muchas dificultades durante la guerra, y vamos allí por ellos, para conseguir los mejores resultados para su alegría y la alegría de la gente de nuestro país”, añadió.

Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero, matando a su líder supremo y a otros altos funcionarios. Irán respondió con ataques dirigidos contra Israel, fuerzas de Estados Unidos y los estados árabes del Golfo. También ha mantenido un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico, poniendo en peligro los suministros energéticos mundiales.

Pese a que hay un alto el fuego nominal en vigor, Irán y Estados Unidos aún no han negociado un fin permanente de la guerra y los ataques continúan en la región.

El grupo de Irán

La selección de Irán no tendrá que ingresar a Estados Unidos hasta el 14 de junio, un día antes de su primer partido contra Nueva Zelanda en el estadio de los Rams de Los Ángeles en Inglewood.

Irán regresará a Inglewood para enfrentar a Bélgica el 21 de junio y completará su actividad en el Grupo G en Seattle, contra Egipto el 26 de junio.

“Estoy realmente orgulloso de ser parte de mi selección nacional”, expresó Ezatolahi, cuya carrera lo ha llevado a jugar en clubes de España, Rusia, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Qatar y ahora Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

“Necesitamos despejar la mente y estar frescos porque nuestro objetivo y nuestro deber es luchar por nuestra gente, representar a nuestro país y mostrar lo buenos que somos”, sostuvo.

Ghorbani coincidió y afirmó que el equipo quiere llevar alegría a los iraníes.

“El mejor mensaje que puedo dar ahora mismo es que el equipo iraní está mostrando lo que significa ser un equipo”, declaró. “Estamos mostrando que somos un solo equipo bajo una sola bandera que puede llevar alegría a todo nuestro país, y mostrar al mundo el poder de los jugadores iraníes y del pueblo iraní”.

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El redactor deportivo de AP Graham Dunbar en Ginebra contribuyó a este informe.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa