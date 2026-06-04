Man City enojado y Mourinho apoya a Pérez al calentarse la carrera presidencial del Real Madrid

Los dos candidatos a la presidencia del Real Madrid han intensificado su campaña: el actual mandatario Florentino Pérez incluyó a José Mourinho, el posible nuevo entrenador en el material promocional, y el aspirante Enrique Riquelme enfureció al Manchester City con comentarios sobre su estrella Erling Haaland, que tiene contrato vigente.

El tira y afloja degrandes nombres se produce antes de la votación de los socios del club español el domingo.

Según informes, Mourinho ya estaba perfilado para una segunda etapa al frente del Madrid antes de que Pérez, de 79 años, convocara elecciones el mes pasado. Ahora parece que el regreso de Mourinho depende de que Pérez gane otro mandato como presidente.

“MOUcha historia por hacer", rezó el pie de foto de una publicación de Pérez en X, difundida a última hora del miércoles, que incluía un video de Mourinho diciendo “Sí”.

Mourinho, quien dirigió al Madrid de 2010 a 2013, reemplazaría a Álvaro Arbeloa después de que el club terminara una segunda temporada consecutiva sin un gran trofeo.

Riquelme, por su parte, anunció su intención de tentar a Haaland para que deje el City a última hora del miércoles en un popular programa nocturno de entrevistas. El presentador del programa sostuvo una camiseta falsa del Madrid con el nombre de Haaland en la espalda mientras el público aplaudía.

"Haaland tiene una cláusula y quiere venir al Madrid”, afirmó el empresario de 37 años, que ha desarrollado su carrera en el sector de las energías renovables.

Riquelme también manifestó que, si resulta elegido, negociaría con el City para incorporar al mediocampista español Rodri Hernández.

El City reaccionó con un comunicado el jueves en el que señaló: “Las historias que han surgido desde España sobre el futuro de Erling Haaland no son ciertas".

“No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra y no existe ninguna cláusula contractual que lo permita”, agregó.

El City añadió que estaba “considerando acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto”.

En enero de 2025, Haaland firmó un nuevo contrato con el City hasta 2034, uno de los acuerdos más lucrativos del fútbol y el más largo para un jugador de la Liga Premier. El City nunca ha hecho públicos los detalles de ninguna cláusula de rescisión en el contrato de Haaland.

El comunicado del City no mencionó a Rodri, ganador del Balón de Oro de 2024, cuyo contrato vence en 2027.

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Douglas informó desde Sundsvall, Suecia.

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