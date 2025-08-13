Jonrón de dos carreras de Hunter Goodman da a los Rockies victoria 6-5 sobre los Cardenales

El bateador emergente Hunter Goodman bateó un cuadrangular de dos carreras en la novena entrada y llevó a los Rockies de Colorado a una victoria de 6-5 sobre los Cardenales de San Luis el miércoles.

Con un out, Goodman conectó un sinker con cuenta de 3-2 de JoJo Romero (4-4) y lo envió a 432 pies sobre la barda del jardín central para remolcar a Kyle Karros, quien comenzó con un boleto. Goodman, quien lidera a los Rockies con 24 jonrones, también pegó un batazo de 436 pies en la victoria de Colorado por 3-0 el martes.

Mickey Moniak bateó otro vuelacercas para Colorado, y Karros tuvo dos imparables y anotó dos veces. Braxton Fulford impulsó dos carreras.

Alec Burleson y Lars Nootbaar conectaron cada uno un cuadrangular para San Luis. El venezolano Pedro Pagés tuvo dos hits e impulsó dos carreras.

Jimmy Herget (1-2) ponchó a dos en una octava entrada sin carreras y Victor Vodnik lanzó la novena para su cuarto salvamento.

Burleson conectó una recta con cuenta de 0-2 justo dentro del poste de foul del jardín derecho después de que Masyn Winn comenzara la quinta entrada con un sencillo, dando a San Luis una ventaja de 5-1.

Nootbaar, quien salió del juego del lunes con una contusión en la rodilla izquierda y no jugó el martes, conectó un jonrón en la cuarta entrada.

Colorado se recuperó en el juego con carreras individuales en la cuarta, quinta, sexta y séptima entradas.

Por los Rockies. el cubano Yanquiel Fernández de 3-1; el venezolano Ezekiel Tovar de 4-1 con una remolcada; y los dominicanos Adael Amador de 3-0 y Warming Bernabel de 4-0.

Por los Cardenales, el venezolano Pedro Pagés bateó de 4-2 con dos producidas; y el panameño Iván Herrera de 4-1.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.