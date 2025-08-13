PSG vence a Tottenham en penales y gana la Supercopa de la UEFA tras remontada final

Paris Saint-Germain venció a Tottenham 4-3 en penales para ganar la Supercopa de la UEFA el miércoles, completando una remontada notable después de anotar dos goles tardíos para llevar el partido a una tanda de penales.

El club francés aseguró el quinto trofeo de 2025.

Lee Kang-in anotó a los 85 minutos para el PSG y su compañero suplente Goncalo Ramos logró el empate en el cuarto minuto del tiempo de descuento para dejar el marcador 2-2 en el tiempo reglamentario.

Nuno Mendes convirtió el penal decisivo en la tanda de penales para el PSG.

La Supercopa es un partido anual de inicio de temporada entre los ganadores más recientes de la Liga de Campeones (PSG) y la Liga Europa (Tottenham).

