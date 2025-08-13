Freeland lanza 7 innings y 1/3 con autoridad y Rockies blanquean 3-0 a Cardenales

Kyle Freeland permitió cinco hits durante su labor más larga de la temporada, de siete innings y un tercio, Hunter Goodman conectó un jonrón, y los Rockies de Colorado vencieron el martes 3-0 a los Cardenales de San Luis para romper una racha de ocho derrotas consecutivas.

Freeland (3-12) otorgó dos bases por bolas y ponchó a dos en su salida más larga desde una actuación de ocho innings y un tercio, la mejor de su carrera, el 9 de julio de 2017 contra los Medias Blancas de Chicago.

Victor Vodnik lanzó la última entrada con dos tercios para lograr su tercer salvamento y asegurar la segunda blanqueada de la temporada de los Rockies, quienes dejaron en cero a los Cardenales en Denver el 23 de julio.

El abridor de los Cardenales, Matthew Liberatore (6-10), permitió tres carreras con cuatro hits y una base por bolas en poco más de cuatro entradas después de ponchar a los tres bateadores en la primera entrada y retirar a los primeros nueve que enfrentó.

Goodman conectó su jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y Kyle Farmer pegó un sencillo por el centro contra Matt Svanson con un out en la quinta entrada para ampliar la ventaja de los Rockies a 3-0.

El primera base venezolano de los Cardenales, Willson Contreras, abandonó el juego después de la quinta entrada con una contusión en el pie derecho tras ser golpeado por un lanzamiento en la cuarta.

El juego del martes por la noche comenzó después de un retraso de 41 minutos por la lluvia.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-1 con una anotada.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-1 . Los venezolanos Contreras de 1-0, Yohel Pozo de 3-0.