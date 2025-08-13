Browns: Shedeur Sanders se lesiona el oblicuo durante práctica en Filadelfia

El quarterback novato Shedeur Sanders sufrió el miércoles una lesión en el oblicuo durante los ejercicios al inicio de una práctica de los Browns de Cleveland y no participó en el resto de la sesión.

Sanders y los Browns estaban en Filadelfia para un par de prácticas conjuntas antes del partido de pretemporada del sábado. Los Browns no ofrecieron información adicional sobre la disponibilidad de Sanders para el resto de la semana.

Sanders completó 14 de 23 pases para 138 yardas con dos pases de touchdown a Kaden Davis durante la primera mitad, en su debut de pretemporada en la NFL, saldado con una victoria sobre Carolina el viernes por la noche.

La actuación del hijo de Deion Sanders, miembro del Salón de la Fama, llamó la atención del astro de la NBA LeBron James en las redes sociales.

“Se ve bien ese muchacho. ¡Sigue subiendo! CABEZA baja en el trabajo duro y CABEZA alta hacia lo más alto”, escribió.

Los Browns seleccionaron a Shedeur Sanders en la quinta ronda del draft de la NFL. No fue seleccionado hasta la posición 144 en general, una caída sorprendente para el jugador más famoso de este draft.

Sanders terminó octavo en la votación del Trofeo Heisman la temporada pasada para Colorado y fijó un récord universitario de 4.134 yardas la temporada pasada.

Forma parte de una amplia dotación de quarterbacks de los Browns, ya que se espera que Deshaun Watson se ausente esta temporada debido a un desgarro del tendón de Aquiles. El grupo también incluye a Kenny Pickett, Joe Flacco, el veterano de 40 años, y Dillon Gabriel, seleccionado en la tercera ronda.

Pickett ha tenido menor actividad en la pretemporada por una dolencia del isquiotibial. Gabriel sufrió de rigidez en un isquiotibial.

