Troy Melton permite un hit y Tigres vencen 1-0 a Medias Blancas para ganar la serie

El novato Troy Melton permitió un hit en cinco entradas y tres relevistas de los Tigres de Detroit mantuvieron la blanqueada sobre los Medias Blancas de Chicago, imponiéndose el miércoles por 1-0.

Fue una victoria decisiva en la serie para los Tigres, con foja de 70-52. Ampliaron a seis juegos su ventaja sobre los Guardianes de Cleveland en la División Central de la Liga Americana.

Los Tigres tienen foja de 11-14 desde el receso del Juego de Estrellas, mientras que los Guardianes, rivales de división, tienen un récord de 16-7 en ese período.

Melton (3-1, 2.82 de efectividad) hizo 56 lanzamientos en cinco entradas. El derecho de 24 años ponchó a seis bateadores.

El cubano Luis Robert Jr. conectó un doble al inicio de la quinta entrada, pero Melton respondió con tres ponches consecutivos para terminar su día. Desde que permitió seis carreras limpias a los Piratas de Pittsburgh en su debut el 23 de julio, Melton solo ha sido responsable de una carrera en cuatro apariciones.

Los relevistas Sawyer Gipson-Long, Kyle Finnegan y Will Vest permitieron un hit combinado en las últimas cuatro entradas para Detroit. Vest consiguió su 18vo salvamento de la temporada.

El dominicano Wenceel Pérez conectó un elevado de sacrificio con las bases llenas en la sexta entrada ante el venezolano Martín Pérez (1-2, 3.09), quien permitió tres hits y dos bases por bolas en tres innings y un tercio.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 4-0. El puertorriqueño Javier Báez de 4-1. Pérez de 1-0, una remolcada.

Por los Medias Blancas, el cubano Robert de 3-1.

___

