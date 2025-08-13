Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Willson Contreras, 1ra base de Cardenales, rompe su bate tras ser golpeado por un lanzamiento

David Solomon
Martes, 12 de agosto de 2025 23:16 EDT
CARDENALES-CONTRERAS
CARDENALES-CONTRERAS (AP)

El primera base Willson Contreras abandonó el juego del martes entre los Cardenales de San Luis y los Rockies de Colorado al final de la quinta entrada, debido a una contusión en el pie derecho después de ser alcanzado por un lanzamiento en la parte baja de la cuarta entrada.

El venezolano Contreras fue golpeado en el pie por un lanzamiento a 82,9 mph por parte del abridor de los Rockies, Kyle Freeland. Inmediatamente, Contreras azotó su bate contra el suelo en señal de frustración, antes de romperlo sobre su pierna mientras caminaba hacia la primera base.

Inicialmente, permaneció en el juego, pero fue reemplazado en la primera base por Nolan Gorman al comenzar la sexta entrada.

Contreras ha sido golpeado por 18 lanzamientos esta temporada, liderando la Liga Nacional. Sólo el cubano-mexicano Randy Arozarena y Ty France lo superan en las mayores.

Contreras lidera a los Cardinals con 16 vuelacercas y 65 carreras impulsadas.

Relacionados

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in