Kirk Cousins y Maxx Crosby tienen un altercado cerca del final de la práctica de los Raiders

El quarterback de los Raiders de Las Vegas, Kirk Cousins, y el destacado cazamariscales Maxx Crosby se enfrascaron en un altercado hacia el final de la práctica del viernes, antes de que sus compañeros intervinieran rápidamente y los separaran.

Cousins, quien está al mando de la ofensiva del primer equipo en el campamento de entrenamiento, se mantuvo en el campo para terminar la serie. Crosby, en cambio, fue enviado a la banda.

“Son dos líderes de nuestro equipo enfrentándose, así que eso es parte del campamento. Obviamente, si peleas en un partido y lanzas un golpe en un juego, entonces estás fuera del partido. Así que tenemos que ser inteligentes y tratarlo como si fuera un partido”, manifestó el entrenador Klint Kubiak.

Cousins pareció molestarse porque Crosby desvió su envío, lo que provocó un pase incompleto, y luego se abalanzó sobre el ala defensiva de 1,96 metros y 116 kilos, que es ocho centímetros más alto y 19 kilos más pesado.

“No queremos estar lanzando golpes, pero creo que en cualquier día del campamento con protecciones va a haber algunos forcejeos. Ese es nuestro quarterback titular ahora mismo, y quieres que defienda a tu equipo y quieres que tenga algo de carácter, y lo tiene. Siempre lo ha tenido desde el primer día que lo conocí cuando llegó aquí.

“No quiero que lo expulsen. No quiero que le marquen un castigo. Nada de eso, pero tienes que poder defenderte”, comentó el ala cerrada Michael Mayer.

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