Jackson y Ravens visitan a Allen y Bills para iniciar la temporada con duelo de MVPs

Josh Allen no sólo destronó a Lamar Jackson como el Jugador Más Valioso de la NFL la temporada anterior. También le arrebató sus sueños de postemporada con un agónico triunfo en la ronda divisional.

Pero, al igual que los otros dos jugadores que han ganado un premio al MVP con el uniforme de los Bills, Allen terminó sin un anillo de Super Bowl. Es la historia de una franquicia que ha aprendido a vivir con el corazón roto.

La esperanza, sin embargo, está más viva que nunca.

Esta temporada, los Bills inician como favoritos en las casas de apuestas para ganar el Super Bowl LX (+600) y todo se debe, en gran medida a Allen y al segundo ataque más prolífico de la NFL la campaña anterior, en camino a su sexto título consecutivo de la División Este de la AFC.

Sólo hay un pequeño detalle.

Los apostadores dan a Jackson y a los Ravens esas mismas probabilidades para coronarse el próximo febrero en Santa Clara, California. Y el optimismo está justificado.

Baltimore fue el tercer ataque con más puntos anotados, la novena defensiva en puntos recibidos y tiene al menos 10 triunfos en cinco de las seis temporadas con Jackson en los controles, incluidos tres títulos consecutivos del Norte de la AFC.

Pero eso no fue suficiente en la derrota ante Buffalo por 27-25 en la ronda divisional, cuando Mark Andrews no pudo controlar un pase de Jackson para la conversión de dos puntos que habría empatado el marcador a menos de 1:30 del final.

Ahora, Jackson debe sacudirse el estigma de los fracasos en postemporada, una marca de 3-5 que incluye dos derrotas ante Buffalo, ambas en casa de los Bills. Tal vez lo único que necesita es un cambio de escenario, y para que eso suceda, el encuentro del domingo por la noche es crucial.

¿El obstáculo? Buffalo tuvo marca de 10-0 como local hace una temporada.

Después de todo, el arsenal lo tiene. Jackson y Derrick Henry encabezaron el ataque terrestre más potente de la NFL. El año pasado impuso una marca personal con 4.172 yardas aéreas y 41 envíos de touchdown y sumó un arma más en el experimentado DeAndre Hopkins.

Allen busca convertirse en el quinto pasador con 90 triunfos en sus primeras ocho campañas, incluida la postemporada. El único detalle es que, una vez que consiga esas siete victorias restantes, sería el único miembro del grupo sin un anillo de campeón.

LIONS EN GREEN BAY

Dan Campbell les cambió la cara a los Lions, transformándolos de un perenne perdedor en una potencia con dos títulos consecutivos del Norte de la NFC. Nadie lo sabe mejor que los Packers, que tienen marca de 2-6 ante Detroit desde la llegada del colorido entrenador de los Lions, incluidas tres derrotas en fila en el Lambeau Field.

Para Green Bay no es fácil hacerle frente a un equipo que sabe fabricar puntos a granel (33,1 por encuentro la temporada pasada). Pero su flamante adquisición, Micah Parsons, busca ser la pieza faltante en una defensiva que fue la sexta mejor de la campaña el año anterior y que tiene la mira puesta en playoffs por sexta ocasión en siete temporadas bajo la guía del entrenador Matt LaFleur.

STEELERS EN NUEVA YORK (JETS)

En otro encuentro que llama la atención, Jets y Steelers se enfrentan con la misión de poner fin a largas sequías de triunfos en postemporada.

Y lo hacen con el quarterback que comandó a la ofensiva rival el año pasado. Sin gran éxito, por cierto.

Justin Fields dejó la “Ciudad del Acero” una temporada después de que promedió 17,6 puntos por encuentro en sus seis inicios. Por el otro lado, Aaron Rodgers llegó a los Steelers luego de que en 2024 estuvo al frente del 24to ataque en toda la liga. Sobre el duelo ante su exequipo, Rodgers le restó toda importancia, limitándose a decir: “Es la semana 1”.

CALENDARIO

La temporada inicia el jueves con la visita de los Cowboys a casa de los campeones Eagles de Filadelfia. El viernes, los Chiefs se miden a los Chargers en Sao Paulo.

La jornada continúa el domingo con: Buccaneers en Atlanta; Bengals en Cleveland; Dolphins en Indianápolis; Panthers en Jacksonville; Raiders en N. Inglaterra; Cardinals en N. Orleans; Steelers en NY Jets; Giants en Washington; Titans en Denver; 49ers en Seattle; Lions en Green Bay; Texans en LA Rams.

La acción concluye el lunes con los Bears recibiendo a Minnesota en un duelo dentro de la División Norte de la NFC.