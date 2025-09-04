Guardianes anotan 6 carreras en la 2ª entrada y arrollan 8-1 a Medias Rojas para evitar barrida

El venezolano Gabriel Arias conectó un jonrón de dos carreras que desató una segunda entrada de seis anotaciones, y los Guardianes de Cleveland aplastaron el miércoles 8-1 a unos descuidados Medias Rojas de Boston para evitar una barrida de tres juegos.

Steven Kwan sumó tres hits y anotó dos veces por los Guardianes, mientras que el dominicano José Ramírez impulsó dos carreras. El zurdo novato Joey Cantillo (4-3) lanzó seis impresionantes entradas, permitiendo una carrera con cinco hits y dos bases por bolas, además de siete ponches.

Boston incurrió en un par de lanzamientos descontrolados en las dos primeras entradas y cometió dos errores costosos en la segunda. Los Medias Rojas comenzaron el día liderando las mayores con 103 errores esta temporada.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 4-1, Ramírez de 3-0 con una anotada y dos producidas, Jhonkensy Noel de 5-0. Los venezolanos Arias de 3-1 con una anotada y dos producidas, Brayan Rocchio de 4-1 con una anotada.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 3-1. El venezolano Alí Sánchez de 1-0.

