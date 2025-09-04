Aaron Rodgers descarta narrativa de venganza antes de abrir la temporada ante Jets

Si Aaron Rodgers está buscando cierta venganza contra los Jets, que unos meses antes le endilgaron el primer despido en su vida profesional, lo está ocultando públicamente.

Sí, Rodgers está ansioso por el viaje del domingo al MetLife Stadium con el resto de los Steelers de Pittsburgh, pero sólo porque marca el inicio de su 21ª y quizás última temporada.

Y eso es todo. Al menos según sus propias palabras.

Rodgers desestimó la idea de que tiene algo que demostrarles a la directiva de Nueva York y al entrenador en jefe de primer año Aaron Glenn después de que los Jets decidieron prescindir del jugador de 41 años durante el invierno tras dos temporadas llenas de lesiones y conflictos.

Si bien Rodgers mencionó a más de media docena de excompañeros el miércoles, incluido el esquinero Sauce Gardner y el corredor Michael Carter, se detuvo cuando se le preguntó si ha mantenido contacto con ellos desde principios de febrero, cuando Glenn y el recientemente contratado gerente general de los Jets, Darren Mougey, le dijeron que no se quedaría.

“No te voy a decir eso”, dijo el astro cuatro veces elegido Jugador Más Valioso.

Tampoco quiso adivinar cualquier significado que la NFL haya querido derle al partido entre Jets y Rodgers a la hora de definir el calendario.

Lo más cerca que alguien estuvo de descorrer el velo de misterio y diplomacia fue cuando el receptor de los Steelers DK Metcalf dijo que Rodgers tiene un “mal sabor de boca de años anteriores” y quiere salir y ganar tantos partidos como pueda.

Eso no sucedió con mucha frecuencia durante su estadía con los Jets, donde Rodgers se perdió prácticamente todas las jugadas de la temporada 2023 debido a un desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo. El veterano fue luego parte de una desastrosa foja de 5-12 que llevó a la organización a despedir al entrenador en jefe Robert Saleh.

Al término de la campaña, Rodgers dijo que necesitaba un descanso mental antes de decidir si regresaría en 2025. La nueva cúpula de los Jets no estaba para películas de suspenso, lo que llevó a una serie de eventos que terminaron en junio, con la firma de un contrato de un año por parte de Rodgers con los Steelers.

Después de tomarse unos meses para ayudar a aquellos en su círculo cercano a lidiar con problemas de salud antes de llegar a un acuerdo con los Steelers, Rodgers se está enfocando en lo “nuevo” en Pittsburgh, no en un capítulo de su carrera que ahora está en su espejo retrovisor.

Y le gusta lo que ha visto en Pittsburgh, aunque el primer balón que Rodgers tome del centro Zach Frazier el domingo marcará su primera jugada real desde que lanzó para cuatro touchdowns mientras guiaba a los Jets a una victoria sorpresiva sobre Miami en el último día de la temporada de 2024.

Mucho ha sucedido fuera del campo desde entonces. En medio de todos los cambios, sin embargo, Rodgers confía en que no llevará mucho tiempo que él o el resto de la ofensiva de Pittsburgh entren en ritmo.

“He estado jugando 20 años, así que sé cómo ejecutar en la situación de juego”, dijo Rodgers.

