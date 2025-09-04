¿Descanso? Iga Swiatek dice que no lo necesita, pero se pregunta si un periodista del US Open sí

Iga Swiatek dice que no requiere un descanso, pero le preguntó a un reportero si él lo necesitaba.

Swiatek objetó la sugerencia del reportero, acerca de que la tenista polaca necesitaba un descanso mental el miércoles, lo que llevó a un intercambio de palabras cerca del final de su conferencia de prensa, después de ser eliminada por Amanda Anisimova en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Swiatek ha jugado mucho tenis este verano. Ganó el título de Wimbledon —donde venció a Anisimova por 6-0, 6-0 en la final— y también se coronó en Cincinnati inmediatamente antes del Abierto de Estados Unidos, donde jugó en el torneo de dobles mixtos que comenzó al día siguiente.

Pero cuando se le preguntó si estaba cansada, Swiatek dijo: “Bueno, no lo sé. No es como si mis partidos aquí fueran agotadores”.

El reportero luego aclaró que se refería a un descanso mental.

“Parece que tú necesitas un descanso mental”, dijo Swiatek.

Cuando el reportero bromeó diciendo que él sí lo necesitaba, Swiatek le reviró: “Bueno, entonces, ¿qué haces aquí?”

El periodista respondió que necesitaba llegar hasta el final del torneo, el domingo.

“Buena suerte”, dijo Swiatek.

