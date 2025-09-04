Chapman conecta 2 jonrones tras apelar suspensión y ayuda a Gigantes en triunfo ante Rockies

Matt Chapman conectó dos jonrones después de apelar una suspensión de un juego, y los Gigantes de San Francisco se impusieron el miércoles 10-8 sobre los Rockies de Colorado para completar una barrida de tres duelos e hilar su cuarta victoria.

Chapman les dio a los Gigantes una ventaja de 1-0 en el segundo inning con un batazo de 450 pies por el jardín central contra el venezolano Germán Márquez. Conectó su vigésimo cuadrangular de la temporada en el sexto, un garrotazo de tres carreras que envió la bola a 423 pies entre el bosque izquierdo y el central contra el dominicano Juan Mejía para colocar la ventaja en 9-5.

Más temprano, Chapman fue suspendido por las Grandes Ligas tras su participación en una pelea que vació las bancas el martes por la noche, cuando los Gigantes se impusieron por 7-4.

El novato Drew Gilbert conectó su tercer jonrón, un batazo en solitario contra Mejía en el séptimo inning para la última carrera de los Gigantes.

El boricua Heliot Ramos y Patrick Bailey se fueron de 4-2 con una carrera impulsada y dos anotadas cada uno. Los Gigantes ganaron por décima vez en 11 compromisos para acercarse a cuatro juegos de los Mets de Nueva York en la disputa por el último comodín de la Liga Nacional.

Robbie Ray permitió cinco carreras --cuatro de ellas limpias-- y siete hits en cuatro episodios y dos tercios. Recetó ocho ponches.

El dominicano Joel Peguero (1-0) consiguió cuatro outs para su primera victoria en su sexta aparición. JT Brubaker permitió tres carreras en dos innings y un tercio antes de que Ryan Walker entrara para conseguir los últimos dos outs, con lo cual se acreditó su decimocuarto salvamento.

Márquez aceptó cuatro carreras en ocho hits en cinco entradas. El dominicano Luis Peralta (1-3) consiguió un out y permitió cuatro carreras.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Ramos de 5-2 con dos anotadas y una producida. Los dominicanos Rafael Devers de 5-1 con una anotada y una empujada, Willy Adames de 4-1 con una remolcada. Los venezolanos Wilmer Flores de 4-1 con una empujada, Luis Matos de 3-1 con una anotada.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 3-1 con dos anotadas y una producida.