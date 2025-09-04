Stay up to date with notifications from The Independent

Collins batea jonrón de tres carreras, Quintana lanza hasta la 7ma y Cerveceros ganan 6-3 a Filis

AP Noticias
Jueves, 04 de septiembre de 2025 00:17 EDT
FILIS-CERVECEROS
FILIS-CERVECEROS (AP)

Isaac Collins disparó un jonrón de tres carreras y el colombiano José Quintana lanzó efectivamente hasta la séptima entrada mientras los Cerveceros de Milwaukee vencieron 6-3 a los Filis de Filadelfia el miércoles por la noche.

Milwaukee (86-54) y Filadelfia (80-59) llegaron con los dos mejores récords en la Liga Nacional. Los Cerveceros aumentaron su ventaja en la División Central a seis juegos sobre los Cachorros, que perdieron 5-1 ante Atlanta. Los Filis se mantuvieron cinco y medio juegos arriba en el Este sobre los Mets, que perdieron 6-2 en Detroit.

El batazo de Collins coronó una primera entrada de cinco carreras contra Aaron Nola (3-8). Brice Turang abrió con un boleto, el venezolano Jackson Chourio fue golpeado por un lanzamiento y el venezolano William Contreras conectó un sencillo para llenar las bases. Sal Frelick siguió con un sencillo impulsor y Chourio continuó al plato debido a un error de tiro del jardinero central Harrison Bader. Collins luego envió un lanzamiento con cuenta de 1-0 a 358 pies hacia la derecha para su noveno jonrón.

Los Cerveceros añadieron una carrera en la cuarta cuando Jake Bauers rompió una racha de 0-20 con un sencillo de apertura y Turang bateó un doble con dos outs.

Trea Turner respondió con un sencillo productor en la quinta para poner la pizarra 6-1.

Relacionados

Weston Wilson conectó un cuadrangular de dos carreras en la séptima para sacar a Quintana y acercar a los Filis a 6-3.

Quintana (11-5) permitió tres carreras y siete hits en seis entradas y un tercio, ponchando a seis y otorgando tres boletos. Jared Koenig lanzó una novena entrada sin carreras para su primer salvamento.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 4-1.

Por los Cerveceros, los venezolanos William Contreras de 3-1 con una anotada, Jackson Chourio de 3-0 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

