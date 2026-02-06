Italia intensifica su seguridad para los Juegos Olímpicos de Invierno contrarrestando protestas

Italia ha intensificado la seguridad antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina el viernes, con miles de agentes protegiendo a atletas, espectadores y líderes mundiales en ubicaciones que abarcan desde Milán hasta los Dolomitas.

El gabinete de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó el jueves un decreto de seguridad que incluye medidas más estrictas para contrarrestar las protestas violentas, justo antes de nuevas manifestaciones planeadas alrededor de la ceremonia de apertura. Los legisladores de la oposición criticaron la medida, diciendo que silencia la libertad de expresión.

Aunque algunos eventos preliminares de hockey y curling comenzaron el miércoles, los Juegos se inauguran oficialmente con la ceremonia de apertura en el Estadio San Siro de Milán el viernes por la noche, con estrellas de la música mundial e invitados de alto perfil.

Alrededor de 6.000 efectivos de seguridad serán desplegados en los sitios olímpicos durante los Juegos, incluidos expertos en desactivación de bombas, francotiradores y unidades antiterroristas, dijeron las autoridades italianas.

Coordinación de seguridad en múltiples sedes

La seguridad en los Juegos de Milán es particularmente complicada porque es la más geográficamente dispersa en la historia de los Juegos Olímpicos, con eventos repartidos desde Milán hasta tres grupos en las montañas.

La policía italiana se apoyará en una red de centros de operaciones para gestionar la seguridad, reaccionar rápidamente a las alertas y compartir información entre ellos. El jueves, la Associated Press recorrió el centro de operaciones principal en Milán, donde docenas de oficiales de policía se sentaban frente a computadoras y pantallas gigantes, vigilando varios lugares.

“El objetivo es monitorear en tiempo real, de manera absolutamente oportuna e inmediata, lo que está sucediendo en todo el territorio. Podemos hacer esto gracias a un flujo de información muy rápido y constante”, dijo ,Sabrina Pane, viceprefecta de Milán, a la AP.

Otros centros están ubicados en Bolzano, Trento, Venecia, Verona, Belluno, Sondrio y Varese, donde se encuentran algunas sedes de los Juegos.

Operaciones transfronterizas

Oficiales de policía extranjeros, así como personal de las agencias de seguridad Interpol y Europol, trabajarán con el departamento de seguridad pública de Italia para manejar rápidamente situaciones críticas que requieran cooperación internacional.

El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, reveló que la policía italiana ya había frustrado una serie de ciberataques vinculados a Rusia que tenían como objetivo varias oficinas del ministerio de Asuntos Exteriores, así como sitios web vinculados a los Juegos Olímpicos de Invierno y hoteles en Cortina.

Equipos interforzas están operando las 24 horas para monitorear tanto el territorio como internet para prevenir más ciberataques.

La semana pasada, la noticia de que una unidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estaría presente durante los Juegos de Invierno desató preocupaciones y protestas en toda Italia, donde la gente expresó indignación por la inclusión de una agencia que ha dominado los titulares por liderar la represión de inmigración de la administración Trump.

Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad dentro de ICE que se enfoca en delitos transfronterizos, frecuentemente envía a sus oficiales a eventos en el extranjero como los Juegos Olímpicos para ayudar con la seguridad. Los oficiales de HSI son distintos del brazo de ICE al frente de la represión de inmigración conocido como Operaciones de Ejecución y Remoción, y no había indicios de que se enviaran oficiales de ERO a Italia.

Cientos de manifestantes se reunieron el sábado en Milán para expresar su oposición a la fuerza de seguridad, tanto por la entrada de sus agentes a Italia como por sus acciones de deportación en Estados Unidos. El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, dijo al parlamento esta semana que los agentes de ICE solo tendrían un papel asesor y no operarían en territorio italiano. La unidad de ICE funcionará únicamente dentro de las misiones diplomáticas de Estados Unidos.

Protestas contra la unidad de ICE

Eso no ha calmado completamente el descontento. Al menos tres manifestaciones estaban programadas para llevarse a cabo en Milán el viernes antes de la ceremonia de apertura, incluidas dos dirigidas al despliegue de ICE durante los Juegos.

Docenas de estudiantes se reunieron el viernes por la mañana en la plaza Leonardo da Vinci de Milán para protestar, soplando silbatos y gritando “¡No queremos a ICE en nuestra ciudad!” mientras marchaban bajo nubes de humo rosa.

“No solo no me gusta lo que están haciendo a los inmigrantes, tampoco me gusta lo que están haciendo a los manifestante. Por eso estamos protestando. ¿No les gustan las manifestaciones, las protestas? Entonces estamos haciendo una”, dijo Andrea Cucuzza, de 18 años.

Un pequeño grupo de manifestantes también se reunió en la misma plaza con banderas de Palestina y una gran pancarta blanca que decía: “De Milán a Minneapolis, estudiantes y trabajadores unidos contra la guerra, la represión y la explotación”. La protesta, organizada por el sindicalista de Amazon Chris Smalls, tenía como objetivo la participación de Israel en los Juegos Olímpicos.

Bajo las nuevas reglas de seguridad introducidas por el decreto gubernamental, la policía está autorizada a detener a personas por hasta 12 horas cuando hay motivos razonables para creer que pueden actuar como agitadores y perturbar protestas pacíficas. El decreto entra en vigor inmediatamente tras su publicación en el boletín oficial del gobierno.

Los legisladores de la oposición de centroizquierda criticaron fuertemente la medida, diciendo que imponen limitaciones peligrosas a la libertad de expresión y explotan las preocupaciones de seguridad en torno a los Juegos Olímpicos para endurecer el control estatal sobre los ciudadanos comunes. Pero el gobierno tiene mayoría en el parlamento, asegurando la ratificación del decreto antes del plazo de 60 días.

La medida también llega varios días después de que estallaran violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes en la ciudad norteña de Turín. Decenas de miles de personas se reunieron el sábado para protestar por el desalojo en diciembre de un centro comunitario que había sido ocupado por activistas de izquierda durante tres décadas.

Esa manifestación pacífica se volvió violenta cuando un pequeño grupo de manifestantes enmascarados comenzó a atacar a los oficiales de policía, empujando al gobierno conservador de Meloni a acelerar la aprobación de un paquete de seguridad que se había discutido durante meses.

Zampano informó desde Roma. Las escritoras de Associated Press María Teresa Hernández y Fernanda Figueroa informaron desde Milán.

