Isaiah Evans entre los mejores talentos aún disponibles tras la primera ronda del Draft de la NBA

Isaiah Evans llegó al draft de la NBA con la expectativa de convertirse en una selección de primera ronda tras dos años en Duke. En cambio, el martes pasó una difícil noche en la sala verde sin escuchar que el comisionado de la liga dijera su nombre para acompañarlo en el escenario en Nueva York.

Eso significa que el escolta que abre la cancha se unirá al base de Arkansas Meleek Thomas y al pívot de Carolina del Norte Henri Veesaar en la lista de los principales talentos que siguen disponibles de cara a la segunda ronda del miércoles por la noche.

Evans tuvo un asiento en la sala verde —un honor reservado para quienes probablemente serán elegidos en la primera ronda— y apareció en la transmisión de ESPN en una mesa con un balón dorado con su nombre. Llevaba un traje oscuro cruzado con millones de dólares en diamantes entre un broche y una cadena, según el New York Post.

Se le consideraba un prospecto de primera ronda incluso antes de que elevara su nivel el año pasado, con un promedio de 15 puntos y 38% de acierto en triples en dos temporadas. Tuvo un momento destacado con un tiro ganador decisivo en el último minuto para vencer al vigente campeón nacional Florida. Pero a algunos le preocupa que necesita ganar fuerza en un cuerpo de 1,98 metros y 84 kilogramos para soportar el juego físico.

Por desgracia, Evans se quedó esperando.

A continuación, un vistazo a otros principales prospectos disponibles cuando el draft de dos días se reanude con los campeones de la NBA, Knicks de Nueva York, en el reloj:

Meleek Thomas, Arkansas

Thomas fue el segundo máximo anotador (15,6) de los Razorbacks como alero junto a Darius Acuff Jr., quien terminó siendo la selección número 7 global.

Cabe destacar que el base novato de 1,90 metos y 86 kilogramos dejó atrás un inicio lento desde el perímetro para atinar el 47,9% de triples (56 de 117) después de Navidad, en un tramo de 25 partidos que abarcó la marcha de los Razorbacks hacia el título del Torneo de la SEC y el Sweet 16.

Henri Veesaar,, Carolina del Norte

El jugador de cuarto año, originario de Estonia, tuvo una temporada de despegue (17,0 puntos, 8,7 rebotes) con los Tar Heels tras transferirse desde Arizona.

Veesaar posee un conjunto de habilidades codiciado por ejecutivos de la NBA: un hombre grande (2,10m, 102 kgs) con alcance. Encestó el 42,6% de triples (40 de 94) en UNC, después de haber atinado apenas el 31,6% (19 de 60) desde detrás del arco en dos temporadas en Arizona. Synergy le otorgó una calificación de “Excelente” por su tiro en recepción y lanzamiento, y corre bien la cancha.

Richie Saunders, BYU

El alero senior de 1,95 y 92 kilogramos es conocido por su tiro exterior tras encestar 37,6% de sus triples el año pasado y 43,2% cuando estaba en su segundo año. Synergy califica su salto como “Excelente” (percentil 89), y los tiros tras recibir y lanzar representaron 35,2% de sus posesiones el año pasado.

La preocupación más apremiante con Saunders ha sido su recuperación de una lesión de rodilla (rotura del ligamento cruzado anterior) sufrida en febrero.

Baba Miller, Cincinnati

El ala-pívot senior de España tiene una envergadura llamativa con un cuerpo de 2,10 metros y 94 kilogramos y una extensión de brazos de casi 218 centímetros. Fue uno de ocho jugadores del combine con un alcance de pie de 281 cms o más.

Miller jugó en Florida State y Florida Atlantic antes de promediar 13,0 puntos y ubicarse noveno a nivel nacional en rebotes (10,3) con los Bearcats.

Emanuel Sharp, Houston

El jugador de último año de 1,90 y 94 kilogramos prosperó en un sistema construido alrededor de la defensa y la dureza bajo el veterano entrenador Kelvin Sampson. El escolta promedió un récord personal de 15,5 puntos y el año pasado integró el equipo defensivo del Big 12.

También lanzó 38,1% en triples durante las últimas tres temporadas como titular a tiempo completo.

Jack Kayil, Alba Berlin (Alemania)

El guardia combinado de 1.95 metros y 84 kilogramos es un prospecto internacional que originalmente firmó con Gonzaga.

Promedió 12,5 puntos y 3,4 asistencias en la Bundesliga, la principal liga de Alemania, la temporada pasada. Según Synergy, trabajó como manejador del balón en situaciones de pick-and-roll en 33,9% de sus posesiones la temporada pasada.

Braden Smith, Purdue

El jugador de último año es un creador de juego de élite que fue All-American del segundo equipo de AP y rompió el récord de asistencias de carrera en la División I que ostentaba desde 1993 el exastro de Duke Bobby Hurley.

Smith ocupó el segundo lugar nacional en asistencias en su segundo (7,5), tercer (8,7) y cuarto año (8,8). Además, tiene 38,5% de acierto en triples en su carrera. La principal preocupación con Smith es el tamaño; fue el jugador más bajo (1,78m) y el más liviano (75kgs) medido en el combine.

Otros a tener en cuenta:

— Ryan Conwell: El escolta senior de 1,93 y 97 kilogramos promedió 17,3 puntos en sus últimas tres temporadas, incluida su mejor media anotadora (18,8) el año pasado como selección del segundo equipo All-ACC de AP en Louisville. Tiene 347 triples encestados en su carrera.

— Bruce Thornton: El escolta senior de 1,81 metros y 101 kilogramos es el máximo anotador histórico de Ohio State. Promedió 19,9 puntos, 5,1 rebotes y 3,9 asistencias con 55,4% de acierto el año pasado, y lanzó 41,2% en triples en las últimas dos temporadas.

— Felix Okpara: El senior de 2,10 metros y 107 kilogramos, de Tennessee, es alguien que sabe terminar en el aro, es una amenaza de alley-oop y en la defensa. Fue incluido en el equipo defensivo de la SEC, tiene una envergadura de 7-2 y quedó cuarto en el combine en alcance de pie (9-4).

— Trevon Brazile: El jugador de quinto año de Arkansas, de 2,08 metros y 102 kilogramos, también se perfila como un jugador que corre hacia el aro y una amenaza de alley-oop. Promedió 13,0 puntos, 1,6 tapones y 1,5 robos el año pasado. Además, quedó tercero en el combine en salto vertical de pie (36,0 pulgadas) y empató en el quinto lugar en salto vertical máximo (41,5), junto con una envergadura de casi 223 centímetros.

— Ugonna Onyenso: El pívot de último año de Virginia, de 2,10 metros y 107 kilogramos, podría valer una apuesta como protector de aro de élite con una envergadura de casi 226 centímetros. En particular, asfixió al principal prospecto profesional Cameron Boozer, de Duke, limitándolo a 13 puntos con 3 de 17 en tiros, además de bloquear cuatro de sus lanzamientos en el partido por el título del Torneo de la Atlantic Coast Conference.

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