Andreeva pierde su primer partido de preparación de Wimbledon en Bad Homburg

Mirra Andreeva perdió su primer partido desde que ganó el Abierto de Francia al caer el miércoles con Ekaterina Alexandrova en su único ensayo sobre césped antes de Wimbledon.

Las dos tenistas rusas se abrazaron en la red después de que Alexandrova venciera a Andreeva y al calor para imponerse 6-3, 6-4 y avanzar a los cuartos de final del Abierto de Bad Homburg.

En el segundo set, la campeona del Abierto de Francia, de 19 años, ejecutó un golpe de truco al estilo del tenis de mesa con tanto efecto hacia atrás que la pelota cayó del lado de Alexandrova antes de botar y regresar por encima de la red, lo que le dio a Andreeva el punto.

Alexandrova enfrentará a continuación a Naomi Osaka en Bad Homburg, donde Iga Swiatek también está compitiendo antes de que Wimbledon comience la próxima semana.

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