Sinner vence a Norrie en partido de exhibición previo a Wimbledon en medio de una ola de calor

El número uno del mundo, Jannik Sinner, se quitó de encima el “calentamiento” para Wimbledon al vencer por 6-3, 6-3 a Cam Norrie en un partido de exhibición en medio de una ola de calor el miércoles.

Ocurrió a menos de un mes después de que la estrella italiana lidiara con mareos en una sorprendente derrota en segunda ronda en el Abierto de Francia.

Sinner, preparándose para defender su título de Wimbledon en el Grand Slam que inicia el lunes, participó en el Giorgio Armani Tennis Classic con el sur de Inglaterra bajo una “alerta roja” por calor extremo emitida por el servicio meteorológico nacional de Gran Bretaña.

“Como dijo Cam, un día muy caluroso”, dijo Sinner en una entrevista en la pista. “Los partidos de exhibición son buenos porque probamos un par de cosas y ojalá estar lo mejor posible entonces para la próxima semana”.

El entrevistador le preguntó qué estaba probando. “No lo sé”, respondió Sinner sonriendo.

Horas antes en el All England Club, Sinner usó un chaleco refrigerante mientras entrenaba. Durante el partido contra Norrie, no usó bolsas de hielo como en el pasado.

La temperatura a primera hora de la tarde en Fulham, donde se celebró el evento sobre césped, fue de 33 grados Célsius con una ligera brisa.

En París, iba arriba por dos sets y 5-1 en el tercero antes de perder ante Juan Manuel Cerúndolo 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. La temperatura en la pista Philippe-Chatrier subió a 32 C (90 F) durante el partido, y Sinner claramente tuvo dificultades para enfriarse, mientras buscaba varias bolsas de hielo.

Sinner, que tiene antecedentes de problemas con el calor y calambres, no culpó por completo al calor tras la derrota. “Creo que muchas cosas juntas causaron este problema. Ahora solo necesito tiempo para procesar qué salió mal aquí”, indicó.

En el major sobre césped de hace un año, Sinner venció por 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 en la final a Carlos Alcaraz para conquistar su primer título de Wimbledon. Alcaraz se perderá el torneo de este año por una lesión en la muñeca.

El servicio meteorológico del Reino Unido indicó en su advertencia que hay que “mantenerse fuera del sol y evitar cualquier ejercicio entre las 11 a.m. y las 3 p.m., cuando el sol es más fuerte”.

Señaló que la región podría registrar “un periodo de dos a tres días en el que las temperaturas máximas a la sombra superen los 37 Celsius, quizá subiendo a 38 a 40 Celsius en algunos lugares. El calor estará acompañado de una alta humedad, lo que agravará el potencial de incomodidad y los efectos en la salud; además, las noches muy cálidas y húmedas también reducirán la capacidad de las personas para recuperarse durante la noche”.

La temperatura en Wimbledon el lunes se espera que sea de 24 C.

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