Deportistas olímpicos recibirán subvención en efectivo del COI tras creación de un fondo

El Comité Olímpico Internacional se comprometió el miércoles a pagar más de 100 millones de dólares directamente a los deportistas, al crear un fondo para subvenciones de 10.000 dólares a las que podrán postularse después de competir en unos Juegos de Verano o unos Juegos de Invierno.

El compromiso de becas del COI llega tras los crecientes llamados en los últimos años a pagar premios en dinero en los Juegos Olímpicos.

El miembro del COI y exestrella de la NBA Pau Gasol anunció el proyecto, que se entregará por primera vez a 3.000 atletas que compitieron en los Juegos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina.

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