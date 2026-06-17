NHL: Los playoffs de 2026 son los más vistos, con 1,8 millones de audiencia

La NHL informó que los playoffs de la Copa Stanley de esta primavera fueron los más vistos registrados en Estados Unidos, con un promedio de 1,8 millones de espectadores.

Esa cifra superó el récord anterior de 1,56 millones en 1996 y representa un aumento del 68% respecto del año pasado.

ESPN informó que esta fue la final de la Copa más vista desde 2019. Carolina venció a Vegas en seis partidos en una final sin algunos de los mayores mercados de hockey del país.

Parte del aumento en las audiencias deportivas puede atribuirse a un cambio en la forma en que Nielsen está contabilizando a los espectadores, pero el hockey también está disfrutando de un repunte de popularidad, especialmente entre las mujeres, tras el 4 Nations Face-Off y los Juegos Olímpicos, y a la luz de programas como “Heated Rivalry” y "Off Campus”, que lo han puesto frente a un público diferente.

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