Los Spurs vencen 119-115 a los Clippers y llegan a 50 victorias por primera vez desde 2017

Victor Wembanyama anotó 21 puntos y capturó 13 rebotes, y los Spurs de San Antonio remontaron un déficit temprano de 14 puntos antes de dilapidar la mayor parte de una ventaja de 24 y recuperarse para contener a los Clippers de Los Ángeles 119-115 la noche del lunes.

Stephon Castle sumó 23 unidades, ocho asistencias y siete rebotes para liderar a los Spurs (50-18), que alcanzaron las 50 victorias por primera vez desde 2016-17 y están a tres partidos del Thunder, líder del Oeste. Devin Vassell agregó 20 tantos.

En su lucha por asegurar un lugar en el torneo de play-in, la segunda derrota consecutiva de los Clippers los devolvió a .500, con Kawhi Leonard observando desde el banquillo. El sexto máximo anotador de la NBA no jugó por un esguince en la rodilla izquierda.

Darius Garland encabezó a seis jugadores de los Clippers en dobles dígitos con 25 puntos y 10 asistencias. Jordan Miller aportó 22 tantos desde el banquillo, que superó a los suplentes de los Spurs 57-30.

Después de que los Spurs encadenaran siete puntos seguidos para ponerse arriba 115-102, Garland anotó siete de los nueve tantos de los Clippers para acercarlos a cuatro con 38 segundos por jugar. Pero los Spurs encestaron cuatro tiros libres consecutivos para asegurar la victoria.

Los Spurs llegaron a tener una ventaja de 24 en el tercer cuarto antes de que los Clippers cerraran con una racha de 16-3 para quedar a 10 de cara al cuarto.

Los Spurs comenzaron lentos, fallando ocho de sus primeros nueve tiros, mientras los Clippers se dispararon a una ventaja de 17-3. Lanzaron con 65% de acierto de campo en el primer cuarto, encestaron cinco de siete triples y convirtieron 10 de 12 tiros libres.

San Antonio le dio la vuelta al partido en el segundo. Los Spurs borraron por completo su desventaja de 14 puntos, ayudados por 15 puntos consecutivos entre el cierre del primero y el inicio del segundo. En el periodo, superaron a los Clippers 37-15 para irse al descanso arriba 66-52.

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