Termina la improbable carrera de Italia en el Clásico Mundial, pero deja huella en casa

Francisco Cervelli cree que Italia no tomará por sorpresa a sus rivales dentro de tres años, en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

“Ya no somos la Cenicienta”, manifestó el manager de Italia después de que los Azzurri quedaron eliminados con una derrota 4-2 ante Venezuela en la semifinal la noche del lunes. “Dentro de tres años nos van a tomar en serio. Tenemos un grupo de jugadores jóvenes que van a participar en el próximo Clásico. Lo que vivieron hoy, se lo van a llevar por el resto de sus vidas”.

Los Azzurri sorprendieron con un arranque de 5-0 para alcanzar su primera semifinal del torneo, poniendo el foco sobre un país loco por el fútbol, donde el béisbol es menos popular que en muchas otras naciones participantes del Clásico. Los jugadores hablaron de haber aportado una base emocionante para el crecimiento y el éxito futuros.

“Jugar frente a toda esta gente y lo ruidosos que fueron en estos partidos”, comentó el jardinero central Jakob Marsee, “nadie pensó que pudiéramos ganar, y poder hacerlo con todos los muchachos fue muy divertido”.

Italia desperdició una ventaja de 2-1 en la séptima entrada el lunes, cuando Michael Lorenzen permitió sencillos productores de carrera consecutivos con dos outs a Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez.

Los jugadores de Italia se quedaron recostados sobre la baranda del dugout después del último out, observando a Acuña y a las otras estrellas venezolanas celebrar en el terreno frente a ellos mientras la multitud llena, favorable a Venezuela, rugía en el loanDepot park. Permanecieron allí unos 10 minutos, intercambiando abrazos y saludando a algunos aficionados detrás de su dugout.

“Solo queríamos asegurarnos de saludar y agradecer, primero, a los aficionados venezolanos que estuvieron aquí esta noche”, expresó el capitán Vinnie Pasquantino, “y a los aficionados italianos que estuvieron aquí, porque ese ambiente fue increíble”.

Después de eso, Cervelli se dirigió al equipo.

“Solo les dije a los muchachos que son los campeones de este torneo”, señaló. “Nadie esperaba lo que hicieron. Son campeones. ... Revolucionaron Italia. Pusieron otro deporte en el mapa, y eso es bueno”.

La expectativa, sin duda, es que este joven roster, compuesto por apenas un puñado de jugadores de Grandes Ligas y muchos peloteros de ligas menores, regrese y llegue con más experiencia a futuros Clásicos.

Para entonces, esperan que el béisbol en Italia se haya disparado en popularidad.

“Nos dijeron que... siete millones de personas vieron este partido esta noche en Italia”, contó Pasquantino sobre una transmisión que comenzó poco después de la 1 de la mañana el martes en Italia. “Eso es increíble. Por eso hacemos este torneo, en mi opinión. Tener ese tipo de impacto cada pocos años es increíble. Y el objetivo de este equipo —lo hemos hablado mucho— es impactar a Italia, y lo hemos hecho.

“Así que, para nosotros, no tuvimos éxito en el terreno esta noche, pero sí tuvimos éxito en Italia. Y de eso se trata todo esto”.

Los Azzurri se convirtieron en la sorpresa del torneo, propinándole a Estados Unidos una inesperada derrota 8-6 en la fase de grupos y luego siguieron con una paliza 9-1 a México, cuando Pasquantino logró el primer juego de tres jonrones en la historia del CMB. Después, los italianos vencieron a Puerto Rico 8-6 para llegar a la semifinal de la noche del lunes.

“Estoy muy feliz de estar aquí con estos muchachos y representar a mi familia”, dijo Marsee, quien está por iniciar su segunda temporada con los Marlins de Miami y jugó el lunes ante una multitud a la que no está acostumbrado. “De cara a esta temporada, lo único que quiero es llevar esto de vuelta a Miami y poder hacer esto en octubre”.

Las celebraciones de los italianos a lo largo del torneo resultaron entrañables para muchos y captaron una amplia atención. Tras cada uno de sus 12 jonrones, lo celebraron con tragos de espresso, y llevaron botellas de vino —cada tanda era más cara— después de cada victoria.

No prestaron mucha atención a las críticas externas que recibieron. Algunos cuestionaron que el roster estuviera compuesto en su mayoría por italoestadounidenses, muchos de los cuales nunca han estado en Italia.

Pasquantino dijo que espera que eso cambie.

“Y para los niños en Italia, sepan que estamos haciendo esto por ustedes”, afirmó. “Queremos que dentro de 20 años el equipo italiano del Clásico Mundial de Béisbol esté lleno de italianos, como italianohablantes de Italia. Ese es el objetivo de todo esto. Ser un embajador de eso es algo que me llena de humildad, y espero que algún día podamos verlo hecho realidad”.

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