Argentina, sin Finalissima ni amistosos a la vista, complica su preparación para Mundial

A tres meses del inicio de la Copa del Mundo, Argentina ha perdido la posibilidad de medir fuerzas con un rival de peso como el campeón europeo España debido a la cancelación de la Finalissima. Luego de haber transitado el ciclo entre mundiales enfrentando amistosos contra seleccionados menos competitivos, ¿cuál es el verdadero nivel del equipo de Lionel Scaloni?

El técnico contaba con que el duelo ante la Roja el 27 de marzo en Qatar y un posterior amistoso ante el seleccionado del país anfitrión le permitiría despejar la incógnita sobre si contará o no con el capitán Lionel Messi para el Mundial; evaluar a otros titulares y a un grupo de jóvenes futbolistas con potencial para reemplazarlos de cara a la defensa del título en el certamen de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará el 11 de junio.

El conflicto en Medio Oriente y la posterior falta de acuerdo con la UEFA para mudar la Finalissima a otra sede echaron por tierra aquel plan original. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encara por estas horas negociaciones frenéticas para buscar nuevos rivales —seguramente ninguno con la chapa de España—-, y no se descarta que los jugadores sean igualmente citados para una concentración en el predio de selecciones nacionales en Ezeiza.

La AFA tampoco ha confirmado los rivales para los amistosos de los primeros días de junio, en la antesala del Mundial.

No ha habido un pronunciamiento de tanto la AFA como el cuerpo técnico sobre los planes inmediatos.

Entrevistado en enero por el canal YouTube de la selección, Scaloni manifestó que los jugadores “tienen que estar bien a poco de llegar a los partidos. No digo que ahora sea inútil, pero lo trascendental será a partir de marzo. Se necesita esa dosis de suerte de que lleguen óptimos”.

Más ganancia a costa de menos competencia

Con la caída del duelo ante España, la Albiceleste podría establecer una marca inédita en su historia: por primera vez llegará al Mundial sin haber enfrentado a un rival europeo en el ciclo previo.

Es el resultado de una estrategia deliberada de AFA por obtener mayores beneficios comerciales, aún a costa de enfrentar a rivales de menor nivel y en escenarios exóticos.

Antes de la Copa del Mundo 2022, Argentina se había enfrentado a Alemania, Italia y Estonia. En los últimos tres años y medio, se midió contra Curazao, Indonesia, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Angola, entre otros.

Desde que Messi levantó la Copa del Mundo, Argentina jugó 11 amistosos y ganó todos.

Las eliminatorias mundialistas y la Copa América 2024, que ganó, terminaron por convertirse en las varas más altas para los dirigidos por Scaloni.

Las dudas en el equipo

A menos de 100 días para el comienzo de la Copa del Mundo, Argentina todavía no sabe si contará definitivamente con Messi. El capitán, que cumplirá 39 años en plena competencia mundialista, mantiene su vigencia y viene de guiar al Inter Miami a su primer título en la MLS. Pero no ha indicado con certeza que acudirá a su sexto Mundial.

“Voy a ir día a día. Siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien”, declaró el 10 a fines del año pasado sobre la posibilidad de disputar su sexto Mundial.

Scaloni mencionó en enero que “no hay que agobiarlo y dejarlo tranquilo”.

Las incógnitas de Scaloni no se agotan en Messi.

De los futbolistas que le ganaron a Francia la final de 2022, los laterales titulares (Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico) y sus potenciales reemplazantes (Gonzalo Montiel y Marcos Acuña) alternaron lesiones y rendimientos irregulares.

En el mediocampo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son intocables, pero Rodrigo De Paul –un baluarte para Scaloni por su despliegue físico— cambió el exigente futbol europeo por la MLS a mitad del año pasado.

En ofensiva, el entrenador parecía haber encontrado en Thiago Almada el socio ideal de Messi tras el retiro de Ángel Di María de la selección. Sin embargo, el volante ofensivo no ha logrado afianzarse como titular en el Atlético de Madrid y ello le resta puntos en la consideración de un Scaloni que ante todo prioriza que los futbolistas “jueguen”.

Algo parecido sucede con el atacante Julián Álvarez, que cambió el Manchester City por el Colchonero en busca de más continuidad, pero no termina de encajar en el equipo de Diego Simeone a tal punto que se rumorea buscará otro destino en el próximo mercado de verano.

Lautaro Martínez, el artillero del Inter de Milan, se recupera de una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, aunque en principio estará disponible para la selección a fines de marzo.

El defensor Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles y quedó descartado para el Mundial 2026. También hay dudas sobre el estado físico de Paulo Dybala, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes.

El juvenil Franco Mastantuono se perfilaba como abanderado del recambio generacional, pero su presente negativo en el Real Madrid lo ha hecho retroceder casilleros. En este segmento, Giuliano Simeone (Atlético Madrid) , Nicolás Paz (Como de Italia) y Valentín Barco (Estrasburgo) suben escalones en la consideración por su gran presente.

Argentina, campeón del mundo en 1978, 1986 y 2022, debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J. Luego se medirá ante Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27 de junio.

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