Marineros por fin cumplen altas expectativas con racha de 6 victorias

Cuando Bryce Miller quedó relegado a ver por televisión los partidos de los Marineros de Seattle desde el complejo de entrenamientos de primavera del equipo mientras se rehabilitaba de una lesión en el oblicuo izquierdo, el lanzador derecho tuvo que conformarse con una experiencia frustrante.

Los Marineros pasaron la mayor parte de abril y mayo atrapados en la mediocridad, y en dos ocasiones cayeron a cinco juegos por debajo de .500, a menos de un año de haber sido eliminados por los Azulejos de Toronto en el juego decisivo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El principal talento de Seattle llegó a la temporada 2026 con hambre de la primera aparición en una Serie Mundial en la historia de la franquicia. Pero, simplemente clasificarse a la postemporada cuando los Marineros tenían marca de 10-15 a finales de abril parecía poco probable.

“En los primeros no sé cuántos juegos, (nosotros) realmente nunca jugamos a nuestro potencial, creo”, manifestó Miller. “Sabíamos que incluso en los juegos que ganábamos, o no lanzábamos tan bien, o no bateábamos tan bien”.

Tras su sexta victoria consecutiva, un triunfo 3-2 con hit de oro contra los Diamondbacks de Arizona el domingo, ha quedado claro que los Marineros están encontrando su ritmo. A lo largo de su racha ganadora más larga de la temporada, Seattle ha permitido apenas 12 carreras, y solo concedió más de dos en un juego una vez, en la victoria 7-6 del viernes por la noche.

Al mismo tiempo, los Marineros —que la temporada pasada fueron el tercer equipo con más jonrones (238)— se están apoyando aún más en su poder pese a la ausencia prolongada de Cal Raleigh, subcampeón del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana el año pasado, quien sigue fuera por una distensión en el oblicuo derecho. El utility All-Star Brendan Donovan también ha estado fuera desde el 15 de mayo por una distensión muscular en la ingle izquierda.

Los Marineros terminaron mayo con 42 jonrones, empatados con los Medias Blancas de Chicago como la mayor cantidad en las Grandes Ligas. El jardinero central dominicano Julio Rodríguez, famoso por sus arranques lentos, aportó 10 de esos por cuenta propia.

“De verdad siento que ahora las cosas están yendo (hacia arriba) para nosotros”, comentó Rodríguez. “Los hits están cayendo. Los muchachos que pueden pegar jonrones están pegando los jonrones. Y siento que ahora todo está encajando”.

Como suele ocurrir con los equipos más exitosos en la historia de la franquicia, Seattle se ha sostenido gracias a su rotación, que actualmente cuenta con seis abridores. El mánager Dan Wilson optó por usar seis lanzadores abridores en lugar de una rotación tradicional de cinco hombres porque nadie se ha lanzado fuera de su rol y, en cambio, ha “alternado” al veterano derecho dominicano Luis Castillo como relevista detrás de Miller.

Castillo, actualmente el jugador mejor pagado del roster de los Marineros, ha aceptado la asignación. Se dice orgulloso de formar parte de una rotación que tiene la séptima efectividad más baja (3,72) en las mayores.

“Sé que cualquiera de nosotros somos necesarios (en) el bullpen, creo que todos estamos dispuestos a hacerlo”, dijo Castillo.

Desde la perspectiva de Miller, era inevitable que los Marineros —que tras su victoria más reciente tienen marca de 31-29 y una ventaja de 2 1/2 juegos en el Oeste de la Liga Americana— terminaran por encontrar su mejor versión. Tan avanzado el calendario como el 27 de julio, Seattle estaba 56-50 antes de funcionar a toda máquina para cerrar el año con marca de 36-20 y asegurar el título divisional.

A diferencia de buena parte de los primeros dos meses, cuando a los Marineros les costaba encontrar consistencia, Wilson ha visto muchísima en Seattle durante la última semana. Falta ver si esa muestra resulta ser una anomalía o una señal de que se avecina más béisbol ganador.

Pero Wilson y compañía han quedado satisfechos con el desempeño integral reciente de Seattle de todos modos, un sentir que los aficionados de los Marineros rara vez compartieron durante gran parte de la primavera.

“Estamos bateando realmente bien, y lo que hemos visto en el montículo ha sido muy consistente”, señaló Wilson. “Haces esas dos cosas y juegas buena defensa, y pasan cosas buenas de manera constante. Y creo que sentimos que estamos en un lugar mucho mejor de esa manera”.

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