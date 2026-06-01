Serena Williams vuelve al tenis profesional a los 44 años tras casi 4 años fuera del deporte

Serena Williams regresa al tenis profesional a los 44 años de edad tras casi cuatro años alejada del deporte.

La campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales aceptó una invitación de wild card para jugar dobles en el próximo torneo sobre césped del Queen’s Club, anunció el lunes el circuito femenino de la WTA.

El torneo del Queen’s Club arranca el 8 de junio.

Williams no compite desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, Williams comentó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en su lugar, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

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