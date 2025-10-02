Inversionista inmobiliario de Hawái niega uso indebido de la imagen de Shohei Ohtani en demanda

Los abogados de un inversionista y un corredor de bienes raíces de Hawái que demandaron a Shohei Ohtani y a su agente negaron cualquier uso indebido de la imagen del famoso pelotero para un proyecto inmobiliario.

Asimismo, alegaron que el agente estaba tratando de desviar la culpa por los sobrecostos en la casa del jugador.

Ohtani y Nez Balelo de CAA Baseball fueron demandados el 8 de agosto en el Tribunal del 8vo Circuito de Hawái por el constructor Kevin J. Hayes Sr., la corredora de bienes raíces Tomoko Matsumoto, West Point Investment Corp. y Hapuna Estates Property Owners. Acusaron a Ohtani y Balelo de "abuso de poder" que supuestamente resultó en interferencia ilícita y enriquecimiento injusto y que afectó un desarrollo de viviendas de lujo de 240 millones de dólares en la codiciada Costa Hapuna de la Isla Grande.

Hayes y Matsumoto habían sido excluidos del acuerdo de desarrollo por Kingsbarn Realty Capital, el dueño mayoritario de la empresa conjunta.

La demanda enmendada que se interpuso el martes añadió a Creative Artists Agency y CAA Sports como demandados.

"Balelo y CAA buscaron desviar la culpa utilizando a Hayes como chivo expiatorio por los sobrecostos en la casa de Ohtani — sobrecostos causados enteramente por las decisiones de los propios demandados", decía la denuncia.

"Las acusaciones, tal como las aclaramos, dejan muy claro que nunca hubo un incumplimiento del acuerdo de patrocinio, el video que se publicó en el sitio Web promocionando específicamente este proyecto fue enviado a Balelo y CAA y a otro asesor de Ohtani, Mark Daulton, y ellos estaban al tanto y nunca se opusieron", dijo Josh Schiller, abogado de Hayes y las entidades demandantes.

En una moción presentada el 14 de septiembre para desestimar la denuncia, los abogados de Ohtani y Balelo dijeron que "los demandantes explotaron el nombre y la fotografía de Ohtani para generar tráfico a un sitio Web que comercializaba el desarrollo de un proyecto paralelo de los demandantes".

"Este es un intento desesperado de evitar la desestimación de una demanda frívola y, como dijimos anteriormente, de distraer de la multitud de fracasos de los demandantes y su flagrante apropiación indebida de los derechos de Shohei Ohtani", dijo Laura Smolowe, abogada del astro japonés y de Balelo, en un comunicado. "Nez Balelo siempre ha priorizado los mejores intereses del Sr. Ohtani, incluyendo proteger su nombre, imagen y semejanza contra usos no autorizados".

Los abogados de Hayes y los demandantes afirmaron que mantuvieron informados a Balelo y CAA.

