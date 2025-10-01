Chisholm regresa a la alineación de los Yankees para el Juego 2 contra Medias Rojas

Jazz Chisholm Jr. volvió a la alineación titular de los Yankees de Nueva York el miércoles por la noche en el Juego 2 de su Serie de Comodines de la Liga Americana contra los Medias Rojas de Boston.

Bateador zurdo, el dos veces All-Star comenzó el primer partido en el banco con los Yankees enfrentándose al as zurdo Garrett Crochet. Chisholm entró en defensa en la octava entrada y conectó un fly al derecho contra el cerrador zurdo Aroldis Chapman con las bases llenas para el segundo out de la novena, sin lograr impulsar una carrera.

Esa fue la única aparición en el plato de Chisholm en una derrota por 3-1 que dejó a Nueva York al borde de la eliminación en la serie al mejor de tres.

Después del juego, el dinámico segunda base parecía molesto por no haber comenzado, aunque dijo que la forma en que lo ve es que los Yankees tienen que hacer lo que sea necesario para ganar y que confía en que sus compañeros de equipo lo lograrán.

Pero su espalda estaba vuelta hacia los reporteros mientras respondía varias preguntas en su casillero. Chisholm dijo que el manager Aaron Boone le envió un mensaje de texto el lunes por la noche para informarle que no estaría en la alineación del Juego 1.

“Lo vi”, dijo Boone el miércoles por la tarde. “No todos los jugadores van a estar de acuerdo con cada decisión que tome. Intento ayudarles a entender mi proceso de pensamiento y lo que estoy pensando. Hice eso con Jazz. Es un tipo que lleva sus emociones a flor de piel. Así que, no fue necesariamente como lo manejé, pero no necesito que ponga una cara feliz. Necesito que salga y juegue con todo para nosotros esta noche. Eso es lo que espero que suceda”.

Boone dijo que tuvo una conversación con Chisholm sobre el posible movimiento.

“Hablamos el día anterior”, dijo el manager a los reporteros que cubren a los Yankees. “Hablamos sobre eso. Creo que lo entendió, y luego, obviamente, es un tipo que no es el más neutral”.

El dominicano Amed Rosario jugó en la segunda base en lugar de Chisholm el martes por la noche y bateó quinto. Bateador derecho, Rosario tenía seis de nueve con un jonrón y un doble en su carrera contra Crochet antes de irse de 0 de tres en el primer partido de playoffs.

Chisholm tiene 0 de cuatro con tres ponches y una base por bolas contra Crochet.

“Hablamos sobre eso en mi oficina antes cuando lo estaba considerando y pensando en ello”, dijo Boone. “Sí, eso fue todo. Hablamos sobre la posibilidad de meterlo en ese juego temprano”.

Nueva York también puso a otros dos peligrosos bateadores zurdos en el banco contra Crochet en Ben Rice y Ryan McMahon. Ninguno entró en el juego.

Con el derecho dominicano Brayan Bello en el montículo el miércoles por la noche para los Medias Rojas, Chisholm estaba de vuelta en la segunda base y bateando sexto. Rice estaba en la primera base y McMahon en la tercera.

Chisholm hizo su segundo equipo All-Star esta temporada y bateó .242 con 31 jonrones, 80 carreras impulsadas, 31 bases robadas y un OPS de .813 en 130 juegos. Fue uno de un récord de siete jugadores de las grandes ligas este año en tener una temporada de 30-30.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes