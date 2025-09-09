Inglaterra vapulea 5-0 a Serbia con Tuchel al mando. Francia y Portugal evitan sorpresas

Kylian Mbappé sacó a Francia de apuros, Cristiano Ronaldo hizo lo mismo con Portugal, e Inglaterra finalmente pisó fuerte en la era de Thomas Tuchel.

Tres de las potencias del fútbol europeo dieron el martes pasos importantes hacia el Mundial 2026. Erling Haaland, por su parte, se desató con cinco goles en una paliza 11-1 tras recibir soturas en su rostro.

Triunfo importante para Inglaterra

Noni Madueke, Ezri Konsa y Marc Guehi anotaron sus primeros goles para Inglaterra, que venció 5-0 a Serbia, en una victoria que podría ser un punto de inflexión en la gestión de Tuchel.

A pesar de las recientes declaraciones del entrenador alemán sobre que está preparado para ganar de manera poco atractiva con pelotazos, el equipo se centró en esta ocasión en neutralizar a Serbia, que había hecho que Inglaterra sufriera para una victoria 1-0 en la Eurocopa 2024. Harry Kane fue crucial, encontrando el espacio para anotar el primer gol con un cabezazo tras el tiro de esquina de Declan Rice.

Al final, el capitán consolidó la ventaja de Inglaterra cuando le ganó las espaldas a la defensa, una jugada que propició la expulsión de Nikola Milenkovic. Guehi anotó el cuarto de Inglaterra con el tiro libre resultante.

También en el Grupo K, Albania venció 1-0 a Letonia.

Francia sufre

Francia resistió con 10 hombres para vencer 2-1 a Islandia después de remontar con un gol y asistencia de Mbappé.

Islandia se fue arriba sorpresivamente cuando Michael Olise perdió el balón en su propia área penal y Andri Gudjohnsen aprovechó para anotar. Pero Mbappé convirtió un penal justo antes del descanso tras ser empujado por Mikael Anderson.

Mbappé lideró el contragolpe y asistió a Bradley Barcola, quien anotó el segundo de Francia a los 62 minutos, pero la tarea de Francia se complicó cuando Aurélien Tchouaméni fue expulsado poco después.

Oleksandr Zinchenko concedió un penal por una mano, lo que complicó las posibilidades de clasificación de Ucrania al empatar 1-1 con Azerbaiyán, seleccionado que había despedido a Fernando Santos, el otrora entrenador de Portugal, tras su derrota 5-0 ante Islandia la semana pasada.

Cancelo lleva a Portugal a la victoria

João Cancelo anotó a cuatro minutos del final y Portugal venció 3-2 a Hungría luego que Barnabas Varga le dio esperanzas a los anfitriones húngaros con dos goles. Cristiano Ronaldo convirtió un penal para adelantar 2-1 a Portugal.

Irlanda sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de disputar su primera Copa Mundial desde el 2002 con la derrota 2-1 ante Armenia.

Haaland anota en goleada

Jugando con puntos en su rostro tras un accidente con la puerta de un autobús, Haaland anotó cinco goles, incluyendo una tripleta en la primera mitad para que Noruega aplastara 11-1 a Moldavia y extender su ventaja sobre Italia en la cima del Grupo I a seis puntos. Noruega tiene un partido más.

Austria en camino

Konrad Laimer y Marcel Sabitzer anotaron para que Austria superara 2-1 a Bosnia-Herzegovina y acercarse a su primera clasificación a un Mundial desde 1998. Chipre y Rumania empataron 2-2.

