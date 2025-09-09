El caos impera en la Italia de Gattuso ante el riesgo de perderse un tercer Mundial seguido

Autogoles. Inusuales fallos defensivos. Desorden general. Pero mucho talento ofensivo.

Si la idea al contratar a Gennaro Gattuso para reemplazar al despedido Luciano Spalletti era restaurar el orden y la disciplina en la selección de Italia, que aún enfrenta la posibilidad de no clasificarse para un tercer Mundial consecutivo, todavía queda mucho trabajo por hacer.

La victoria de Italia por 5-4 ante Israel en las eliminatorias del Mundial fue, según reconoció Gattuso, "el partido más loco en el que he estado involucrado como entrenador".

"Pero eso es culpa mía y no de los jugadores", añadió Gattuso. “Si queremos jugar de cierta manera, necesitamos mejorar en esto. Fuimos locos al ir sistemáticamente al ataque. Eso es lo que Israel estaba esperando. Nos lastimaron a la contra cada vez”.

Italia colaboró con dos autogoles para el oponente, y el partido del lunes no se decidió hasta que Sandro Tonali marcó el tanto de la victoria en el tiempo de descuento.

Aun así, fue una victoria y tres puntos más después de que Italia goleó en el debut de Gattuso, saldando un triunfo 5-0 sobre Estonia el viernes.

Italia rumbo a otro playoff

Los resultados permitieron a Italia superar a Israel para colocarse en el segundo lugar de su grupo de las eliminatorias. Noruega, que el martes recibe a Moldavia, lidera la llave con el ideal de 12 puntos en cuatro partidos. Italia le sigue con nueve puntos en cuatro partidos, escoltada por Israel con nueve puntos en cinco partidos, pero con desventaja en la diferencia de goles.

Ganar el grupo es la única forma de asegurar la clasificación directa para el torneo del próximo año en América del Norte. El equipo que quede en el segundo lugar irá a los playoffs, la etapa en la que Italia fue eliminada por Suecia y Macedonia del Norte y quedó fuera de los mundiales de 2018 y 2022, respectivamente.

Pero al menos Italia, que comenzó su campaña de las eliminatorias con una derrota 3-0 en Noruega, ahora está encaminada a alcanzar los playoffs.

Asumiendo que la Noruega de Erling Haaland sigue avanzando, la tetracampeona Italia necesita ser perfecta en sus partidos resate y mejorar enormemente su diferencia de goles, el primer criterio de desempate, antes de un probable decisivo último partido de grupo contra Noruega en el estadio San Siro en noviembre.

La diferencia de goles de Noruega al entrar al partido del martes era de +11, mientras que la de Italia era de +cinco.

Suplencia de Calafiori

Gattuso fue criticado por dejar en el banquillo a Riccardo Calafiori, zaguero de Arsenal contra Israel, con los centrales Gianluca Mancini y Alessandro Bastoni incapaces de contener al atacante israelí Manor Solomon.

Alessandro Buongiorno, central del campeón italiano Napoli, no estaba disponible debido a una lesión, y los días del veterano Francesco Acerbi con la selección parecen haber terminado después de que rechazó una convocatoria para el partido contra Noruega bajo Spalletti.

Además, el arquero Gianluigi Donnarumma, flamante fichaje del Manchester City, y Manuel Locatelli, centrocampista de la Juventus, cometieron garrafales errores.

"Somos un equipo loco, porque somos demasiado frágiles, concedemos goles muy tontos con demasiada facilidad", dijo Gattuso. “Los chicos lo saben. Pero este es mi problema, no el de ellos. Mi equipo y yo necesitamos encontrar soluciones".

Gattuso comparó el partido con la frenética final de la Liga de Campeones de 2005, cuando el AC Milan en el que jugaba desperdició una ventaja de 3-0 al descanso y perdió ante Liverpool en una tanda de penales.

"Necesitamos aprender que estos partidos nunca están liquidados", dijo Gattuso.

Diez goles en dos partidos

En el lado positivo, Gattuso tiene varios delanteros en forma.

Mateo Retegui anotó dos goles y proporcionó tres asistencias en dos partidos; Moise Kean facturó tres goles y Giacomo Raspadori marcó dos y asistió en dos desde el banquillo.

Pero volver a un tradicional 4-4-2 con Retegui y Kean dejó descompensada a Italia.

"Casi nadie en el fútbol moderno juega con dos delanteros, pero nosotros seguimos con ellos y estamos contentos con lo que han producido, y no solo en términos de goles anotados", dijo Gattuso.

Fue la primera vez que Italia, que tradicionalmente ha sido conocida por sus tácticas defensivas, anotó cinco goles en partidos consecutivos.

Gattuso fue el ídolo de Tonali

Otro aspecto positivo fue el creciente liderazgo proporcionado por Tonali, el volante de Newcastle que de niño modeló su juego siguiendo a Andrea Pirlo y Gattuso.

“Es inspirador para mí. Trabajar con un entrenador que siempre ha sido mi punto de referencia”, remarcó Tonali.

