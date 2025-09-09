Nottingham Forest despide al entrenador Nuno Espírito Santo

Nottingham Forest despidió al entrenador en jefe Nuno Espirito Santo después de que su relación laboral con el propietario del club se deteriorara.

"Nottingham Forest Football Club confirma que, tras las circunstancias recientes, Nuno Espirito Santo ha sido relevado hoy de sus funciones como entrenador principal. El club agradece a Nuno por su contribución durante una era muy exitosa en el City Ground, en particular su papel en la temporada 2024-25, que siempre será recordada con cariño.

"Como alguien que jugó un papel fundamental en nuestro éxito la temporada pasada, siempre tendrá un lugar especial en nuestro camino", comentó el club en un comunicado publicado tarde el lunes.

El club no dio detalles inmediatos sobre un reemplazo como entrenador.

Forest está en el décimo lugar en la clasificación de la Liga Premier con una victoria, un empate y una derrota antes del partido de este fin de semana contra el Arsenal, que ocupa el tercer lugar.

Nuno reconoció el mes pasado que estaba preocupado por la seguridad de su trabajo debido al empeoramiento de las relaciones con el propietario del club, Evangelos Marinakis.

El entrenador portugués de 51 años llevó la temporada pasada a Forest al séptimo lugar en la Liga Premier, asegurando al club un lugar en Europa por primera vez en 30 años.

Aun así, el trabajo de Nuno no estaba seguro a pesar de haber firmado un contrato mejorado en junio, especialmente después de criticar la actividad de transferencias de Forest en la temporada baja y decir que el club estaba desperdiciando una buena oportunidad para desarrollarse.

"Siempre tuve una muy buena relación con el propietario, la temporada pasada fue muy, muy, muy cercana. Esta temporada, no tan bien... Y donde hay humo, hay fuego", comentó Nuno antes del empate 1-1 con Crystal Palace el 24 de agosto.

Marinakis, quien también es propietario del campeón griego Olympiakos, es conocido en el fútbol como una gran personalidad con opiniones firmes sobre cómo se gestionan sus clubes.

Nuno reconoció el mes pasado que una relación laboral que estaba "más basada en la confianza y en compartir opiniones" se había convertido en una que "ahora no es tan buena."

