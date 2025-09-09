Jalen Carter de Eagles evita suspensión y es multado con 57.222 dólares por escupir a Dak Prescott

Jalen Carter recibió una multa de 57.222 dólares por parte de la NFL, pero se salvó de otra suspensión después de escupir a Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys de Dallas, segundos después del inicio de la temporada de la liga la noche del jueves.

El tackle defensivo del Pro Bowl fue expulsado de la victoria de Filadelfia por 24-20 sobre Dallas antes de jugar un solo snap. Se espera que esté en el campo el domingo, cuando los Eagles enfrenten a los Chiefs de Kansas City en una revancha del Super Bowl.

Filadelfia podría imponer su propia disciplina, como dejar a Carter en el banquillo para la primera jugada, la primera serie o más tiempo.

La NFL calificó el castigo a Carter como una suspensión de un juego con tiempo cumplido porque no jugó contra los Cowboys. Es una distinción importante que establece un precedente y envía un mensaje a los jugadores de que escupir a un oponente resultará en una suspensión de un juego.

Carter no apelará su sanción.

“Voy a mantener todo lo que hago con él en privado, independientemente de si lo ven el domingo o no", señaló el lunes el entrenador en jefe de los Eagles, Nick Sirianni, sobre su mejor jugador defensivo. “Todo, cada conversación, ya sea una conversación personal, un asunto disciplinario, todas esas cosas siempre se manejarán en privado. Simplemente creo que esa es la manera de llevar a cabo los asuntos del equipo”.

Carter se disculpó por haber sido expulsado del encuentro. En el pasado, los jugadores han sido multados por escupir a los oponentes, pero no había un caso en el que alguien fuera suspendido por hacerlo.

La infracción de Carter ocurrió momentos después de que se izara el segundo estandarte del Super Bowl de la franquicia. Fue penalizado por conducta antideportiva antes del primer snap desde la línea de golpeo mientras los entrenadores atendían una lesión en el kickoff.

Carter se acercó a Prescott después de que el mariscal de campo se había adelantado en el grupo, se paró entre dos de sus lineman y escupió en el suelo en dirección a Carter, quien estaba a varios metros de distancia.

Los dos jugadores intercambiaron palabras antes de que Carter escupiera en la camiseta de Prescott y luego se retirara. Prescott rápidamente hizo una señal a un árbitro que estaba cerca y éste lanzó la bandera.

Fue una decisión fácil después de que la liga dejó claro que hacer cumplir el espíritu deportivo sería un punto de énfasis esta temporada.

"Fue un error que ocurrió de mi parte. No volverá a suceder", dijo Carter después del juego. "Me siento mal solo por mis compañeros de equipo y los fanáticos allá afuera. Lo estoy haciendo por ellos. También lo estoy haciendo por mi familia. Pero los fanáticos, ellos mostraron el mayor amor".

Prescott dijo que simplemente escupió hacia adelante, explicando que lo hace a menudo durante los juegos. Su saliva cayó cerca de Carter, lo que provocó su enojo.

Prescott dijo que Carter preguntó: "¿Estás tratando de escupirme?"

"No escupiría a alguien. Definitivamente no estoy tratando de escupirte. Estamos a punto de jugar un juego", dijo Prescott.

Carter ha demostrado previamente un patrón de mala disciplina.

Fue penalizado tres veces por rudeza innecesaria la temporada pasada y también fue dejado en el banquillo para comenzar un juego en una medida disciplinaria por parte de Sirianni. Una de las penalizaciones de Carter en un juego contra Pittsburgh en diciembre pasado llevó a Sirianni a tener una conversación acalorada con el entrenador de la línea defensiva Clint Hurtt, quien se paró frente al jugador en la línea lateral cuando el entrenador se le acercó.

Carter también recibió una multa de 17.445 dólares por un golpe con la mano a la cabeza de Tyler Biadasz, centro de los Commanders de Washington, en el juego de campeonato de la NFC.

Los Eagles lograron tomar a Carter en 2023 con la novena selección general del draft porque varios equipos lo pasaron por alto debido a su papel en un accidente automovilístico fatal en la universidad que mató a un compañero de equipo, el lineman Devin Willock, y a un miembro del personal de reclutamiento de Georgia, Chandler LeCroy.

Carter recibió un año de libertad condicional y recibió una multa de 1.000 dólares tras declararse no culpable de los cargos menores de conducción imprudente y exceso de velocidad con el accidente.

