Los Cowboys de Dallas buscan frenar a Lamar Jackson y los Ravens en Río de Janeiro

Kenny Clark regresa a Brasil, donde sus Cowboys de Dallas se enfrentan a Baltimore dos años después de que el tackle defensivo jugara con los Packers de Green Bay en un campo “blando”.

Este año, se trata del primer partido de temporada regular en Río de Janeiro y enfrenta el domingo a equipos con marca de 1-1. En 2024, fue un juego inaugural de temporada y otro hito de la NFL en Sao Paulo, donde los Packers perdieron 34-29 ante los Eagles de Filadelfia.

Clark intenta no relacionar ambas cosas.

“De cualquier manera, vamos a salir ahí a jugar un partido el domingo. Sería una locura que yo estuviera aquí arriba quejándome de eso. Estoy listo para jugar”.

Sean cuales sean las condiciones, los Cowboys irán tras Lamar Jackson, el quarterback más dinámico de la NFL, después de tener problemas para contener a Jaxson Dart de los Giants de Nueva York y a Jayden Daniels de Washington en los dos primeros partidos de la temporada.

A Jackson le hicieron las mismas preguntas sobre las condiciones en el Estadio Maracaná, y reaccionó menos preocupado que Clark.

“Estoy concentrado. No puedo enfocarme en cómo estaría el césped”, dijo Clark.

No habrá ni de lejos tanta conversación sobre el largo vuelo a Rio como la que hubo por el primer partido internacional de este año en Melbourne, Australia. Ese también fue un juego inaugural de temporada, y San Francisco venció 27-7 a los Rams después de que los 49ers se dieran una semana para adaptarse, mientras que Los Ángeles llegó con menos de dos días antes del saque inicial.

En este caso, ambos equipos tomaron vuelos de 10 horas que salieron el jueves por la noche y llegaron a Río el viernes por la mañana. Ambos equipos jugaron el domingo anterior, y ambos volverán al campo el próximo domingo, 4 de octubre.

“Trata de caminar lo más posible, pero al mismo tiempo dormir lo más posible", dijo Jackson. "Es un vuelo de 10 horas, ¿no? Cinco y cinco: intenta equilibrarlo”.

Los Cowboys cedieron un partido como locales para su primera aparición internacional en 12 años. Es el primer partido de temporada regular en Río, pero la tercera temporada consecutiva con un juego en Brasil. La Arena Corinthians de Sao Paulo albergó un partido en cada uno de los últimos dos años. Los dos partidos internacionales previos de Baltimore fueron en Londres, el más reciente en 2023.

El quarterback Dak Prescott disputará su primer partido desde que se convirtió en líder histórico de los Cowboys en yardas por pase. La última cifra que necesitaba eran touchdowns, y su cuarto en la victoria 37-20 contra los Commanders la semana pasada le dio 249, uno más que Tony Romo. Prescott llegó a la semana empatado en el liderato de la NFL en pases de TD con seis.

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