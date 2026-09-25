Man City responde a informes de que es culpable de casi todos los cargos de la Liga Premier

El Manchester City planea enfrentarse a la Liga Premier durante meses si es declarado culpable de presuntas infracciones financieras.

De acuerdo con informes de prensa el viernes, un panel independiente había ratificado casi todos los más de 100 cargos financieros contra el club en un caso que se presentó hace más de tres años.

El City no confirmó la decisión e insistió en que su caso con la Premier seguía “en curso” y aún no había concluido.

Sin embargo, el City apelaría una decisión de culpabilidad y el proceso tardaría varios meses, le dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

La fuente habló bajo condición de anonimato para respetar las condiciones de confidencialidad del proceso.

The Athletic informó primero que el City ha sido declarado culpable de todos menos uno de los más de 100 cargos presentados por la Premier, que acusó al club en febrero de 2023 de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años, de 2009 a 2018. El reporte indicó que aún no se han decidido las sanciones y que todas las posibilidades siguen abiertas.

La BBC también informó sobre el tema.

Como respuesta, el City dijo en un comunicado que “el proceso de la Liga Premier sigue en curso, con elementos significativos pendientes de completarse, y está sujeto a una estricta confidencialidad”.

Añadió que su postura “sigue siendo coherente” con comentarios previos sobre el caso. El club siempre ha negado los cargos.

“El club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años sobre la base de que la junta directiva y el equipo ejecutivo de la Liga Premier actuarían como un regulador independiente, imparcial y ecuánime, libre de influencias partidistas” agregó.

El castigo para City podría ser una enorme deducción de puntos, e incluso algo tan extremo como la expulsión de la Premier.

Al ser contactada por The Associated Press el viernes, la Premier dijo que no podía comentar los informes.

El City siempre ha defendido su inocencia después de que supuestos correos electrónicos y documentos filtrados, probablemente obtenidos mediante hackeo, fueran publicados a partir de 2018 por la revista alemana Der Spiegel.

Los documentos supuestamente mostraban que el City intentó ocultar el origen de ingresos procedentes de acuerdos vinculados a Abu Dabi, cuya familia gobernante compró el club en 2008 y ha supervisado el gasto de cientos de millones de dólares en algunos de los mejores jugadores del mundo durante las dos décadas siguientes.

El City ha sido el equipo más dominante de Inglaterra en los últimos 15 años, al ganar ocho títulos de la Premier desde 2012, además de la Liga de Campeones en 2023. En el periodo en cuestión —2009-18— City ganó la liga tres veces: en 2012, 2014 y 2018.

El viernes, el exjugador del Manchester United Rio Ferdinand sugirió que esos títulos deberían ser anulados y otorgados al subcampeón de cada temporada correspondiente.

“Otra medalla de la premier league para añadir al gabinete”, publicó en X en referencia al título de City en 2012, que ganó por encima del United.

La competición de la Premier cuenta con reglas de juego limpio financiero diseñadas para garantizar que los clubes, en esencia, gasten lo que ingresan a partir de acuerdos que se evalúan para determinar si tienen un valor de mercado legítimo. El City ya había sido acusado previamente por la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, de inflar los ingresos por patrocinio para cumplir con las regulaciones de Juego Limpio Financiero (FFP, por sus siglas en inglés).

En 2020, la UEFA dictaminó que el City había cometido “infracciones graves” de las normas de FFP entre 2012 y 2016. Pero una sanción de dos años fue anulada posteriormente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo porque las acusaciones fueron rechazadas o se determinó que habían ocurrido hacía demasiado tiempo como para ser investigadas.

Los cargos de la Premier llegaron después, tras una investigación de cuatro años. Se acusó al City de más de 100 infracciones, entre ellas proporcionar información engañosa sobre sus finanzas y no cooperar con la investigación.

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Douglas informó desde Sundsvall, Suecia

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