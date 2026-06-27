Hinchas de Colombia vuelven a Miami casi 2 años después del caos en la final de la Copa América

Juan Nicolás quiere que esta vez sea diferente.

Hace dos años vio la aterradora escena durante la final de la Copa América, cuando miles de aficionados sin boleto se abrieron paso hacia el interior del Hard Rock Stadium para ver el duelo entre Colombia y Argentina.

La selección de Colombia regresará a ese estadio por primera vez desde el incidente para enfrentarse el sábado a Portugal en un partido decisivo de la fase de grupos del Mundial. Esta vez, sin embargo, el duelo se disputará con seguridad reforzada y múltiples puntos de control.

“Ahora que ya estamos aquí, siento que hay un poco más de presión para que nos comportemos mejor y demos una mejor imagen de nuestro país al mundo", admitió Nicolás, quien no asistió al encuentro de 2024. "Colombia es nueva. Colombia tiene cosas nuevas para mostrarle al mundo. Somos un país diferente y tenemos que demostrarlo”.

Los problemas con la multitud comenzaron horas antes del partido de julio de 2024. Los aficionados —muchos de ellos vestidos con los colores amarillo y rojo de Colombia— se abalanzaron sobre las puertas del estadio, dejando a los presentes aterrorizados y ensangrentados mientras el equipo de seguridad intentaba contener la estampida.

En muchos de los videos que circularon en redes sociales se podían escuchar gritos, mientras que algunas otras publicaciones mostraban a aficionados tratando de ingresar al estadio por los conductos de ventilación.

Surgieron dudas sobre cómo manejar dos grandes torneos de fútbol más en Estados Unidos: el Mundial de Clubes del año pasado y la Copa del Mundo de este año.

El verano pasado se incrementó la seguridad en los partidos del Mundial de Clubes que se disputaron en Miami, lo que sirvió como un adelanto de las medidas de control de boletos que se tienen previstas para el sábado.

Los aficionados deben pasar por tres puntos de control alrededor del complejo antes de acercarse al estadio, y los pases de estacionamiento se revisan mucho antes del ingreso. También se instaló una valla de acero alrededor del perímetro.

“La gente tiene que pasar por varias capas”, explicó Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, el cual supervisa las labores interinstitucionales de seguridad para el torneo.

“Vamos a asegurarnos de que todos estén en guardia, listos para ese día en particular”, añadió, “asegurarnos de que no haya problemas. ... Vamos a redoblar esfuerzos el 27 para garantizar que podamos enfocarnos en hablar de lo que sucedió (en el campo)”.

Giuliani indicó que el sábado habrá una “fuerte presencia federal” tanto alrededor del estadio como en la ciudad, aunque se negó a responder si eso incluye un incremento para un partido habitual. Hasta ahora se han disputado tres partidos del Mundial en Miami, todos en medio de una fuerte presencia policial.

“Pienso que a todos nos gusta ir a apoyar a nuestro equipo, pero algunas personas lo llevan demasiado lejos”, afirmó Lucas Gaviria, oriundo de Manizales, Colombia, y estudiante en la Universidad Florida Atlantic. “Es algo cultural. Nos importa demasiado, tenemos una mentalidad de ‘a cualquier costo’. ‘Tengo que ver este partido, aunque sé que no tengo dinero’”.

El partido del sábado ha tenido una gran demanda, tanto por la enorme comunidad colombiana en el sur de Florida como por el atractivo del astro portugués Cristiano Ronaldo. En el portal de reventa StubHub, los boletos van desde los 3.000 hasta más de 5.000 dólares.

“Si no tienen boletos, no deben ir”, dijo Giuliani en enero, cuando él y otros miembros del grupo de trabajo visitaron el estadio para un partido de los playoffs del fútbol americano colegial. “No es como un partido de fútbol americano donde hay reuniones antes del encuentro. Esto es muy diferente. Queremos asegurarnos de que los recursos de seguridad estén para esos aficionados con boleto. Si no tienen boleto, hay festivales para los aficionados. Hay otros eventos en el área de Miami a los que pueden ir, disfrutar y estar seguros”.

Hard Rock Stadium —Miami Stadium durante el Mundial por las políticas de la FIFA sobre patrocinios— no ha hecho comentarios debido a que actualmente se dirimen varias demandas relacionadas con los incidentes durante la final de la Copa América.

Esas demandas afirman, entre otras cosas, que el estadio y los responsables no contaban con suficiente personal de seguridad para manejar a una multitud de esta índole, que no contaban con el número adecuado de personal de habla hispana en el hispanohablante trabajando en el evento y que no protegieron a poseedores legítimos de boletos “de una actividad delictiva previsible”.

De cara al partido del sábado, los aficionados colombianos esperan que ese momento no los defina.

“Hay muchas cosas grandiosas de Colombia”, señaló Nadia Rodriguez, oriunda de Bogotá y residente de Miami. “Gran café, paisajes hermosos, canciones increíbles, la selección. Lo oscuro quedó atrás”.

___ El periodista de Associated Press Tim Reynolds contribuyó con este despacho. ___ Pascuzzi es estudiante del Instituto Carmical de Medios Deportivos de la Universidad de Georgia. ___ El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa