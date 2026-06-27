Emerson pega jonrón y Crawford impulsa decisiva en triunfo de Marineros 3-1 ante Guardianes

Colt Emerson conectó un jonrón, J.P. Crawford pegó un sencillo impulsor de la carrera de la ventaja en la séptima entrada y los Marineros de Seattle vencieron la noche del viernes 3-1 a los Guardianes de Cleveland.

El dominicano Luis Castillo (3-7) permitió una carrera con cuatro hits en seis entradas para lograr su primera victoria desde el 31 de mayo. El mexicano Andrés Muñoz retiró en orden a los Guardianes en la novena para conseguir su 15º salvamento en 20 oportunidades.

Kahlil Watson produjo su séptima carrera impulsada en ocho juegos para los Guardianes, que cayeron a 3-7 desde que el tercera base dominicano All-Star José Ramírez fue colocado en la lista de lesionados después de que se fracturó un hueso de la mano izquierda el 13 de junio contra Detroit.

Cooper Ingle se fue de 2-0 con una base por bolas en su debut en las Grandes Ligas.

El dominicano Julio Rodríguez aportó una carrera de seguro en la octava con un sencillo impulsor para remolcar a Emerson.

Cantillo igualó su máximo de la temporada con nueve ponches y permitió apenas dos hits en seis entradas.

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